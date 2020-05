Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 18) : Animal Crossing: New Horizons indétrônable

Pour bien débuter la semaine, le S.E.L.L. dévoile une nouvelle fois la liste des jeux les plus vendus dans l'Hexagone ces derniers jours. Pas de gros changements à l'horizon, nous retrouvons les mêmes titres que la semaine dernière, dans un ordre un peu différent.

Animal Crossing: New Horizons est toujours en haut du podium, il est suivi par deux autres jeux Switch, Mario Kart 8 Deluxe et Ring Fit Adventure. Deux titres PS4 complètent ce classement, à savoir Final Fantasy VII Remake et Call of Duty: Modern Warfare.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 27 mai au 1er avril 2020 :