Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, les capacités du Chasseur Revenant et les grenades stasiques détaillées

Depuis la semaine dernière, Bungie présente les Doctrines stasiques que nous pourrons découvrir dans Destiny 2 : Au-delà de la Lumière. Après l'Arcaniste Sombreur et le Titan Béhémoth, c'est donc le Chasseur Revenant qui a eu droit à sa vidéo dédiée et quelques détails sur le site officiel, mais pas seulement, puisqu'un point a été fait sur les différentes grenades que la Stase nous permettra d'utiliser.

Nous apprenons en premier lieu que définir les caractéristiques du Revenant s'est fait par plusieurs itérations avant de le catégoriser comme un « ninja », contrairement au Sombreur qui a immédiatement eu son rôle de « sorcier de glace ». D'ailleurs, cela se reflètera à travers les outils qu'il maniera, à savoir un kama pour Tranchant mortel, Tempête stasique ainsi que Souffle et Silence (une faucille destinée au combat) et des shurikens pour Lame cinglante.

L'utilité sur le terrain sera avant tout de ralentir les ennemis afin de prendre l'ascendant, un Aspect permettant par exemple de le faire lorsqu'ils effectuent une esquive à proximité.

Cela commence avec Lame cinglante, l'attaque de mêlée des Chasseurs Revenants. Le joueur lance un shuriken de stase mortel dans la bataille. Ce dernier ricoche sur les surfaces et sur les ennemis afin de les blesser et de les ralentir. Lancez deux shurikens sur la même cible et cet ennemi se retrouvera instantanément gelé. En étant chargé d'énergie de capacité, les Chasseurs Revenants peuvent déchaîner leur Super meurtrier : Souffle et Silence. Désignant les deux lames de kama que les Chasseurs invoquent, ce Super consiste en une attaque en deux temps, où chaque lame de kama possède une fonction différente. Quand la première lame est lancée, elle explose à l'impact et gèle les ennemis se trouvant dans la zone de l'explosion. Lancez ensuite la deuxième lame qui ira s'encastrer sur une surface (ou dans un ennemi) et explosera, créant ainsi une tempête de stase qui traquera, ralentira et blessera les ennemis pris à l'intérieur.

Pour finir, nous avons enfin l'explication sur les murs de cristaux vus dans les vidéos et permettant de créer des plateformes. Il s'agira de l'un des types de grenades pouvant être équipé, au nombre de trois partagées par toutes les classes. Bungie tente au passage de rassurer les joueurs qui se demandent quel impact la Stase aura sur le PvP en déclarant avoir bien réfléchi à la manière dont les affrontements entre joueurs et le PvE seront affectés par cet ajout, notamment sur le nombre de fois où un adversaire peut être gelé et la durée de l'effet. Reste à voir en condition réelle de jeu le résultat.

Grenade glaciaire : au contact avec le sol, un mur de cristal stasique émerge instantanément du sol et les ennemis se trouvant à proximité se retrouvent gelés dans des cristaux de stase. Ces grenades peuvent être utilisées de différentes manières : elles peuvent geler les ennemis, mais aussi créer une protection pour se mettre à couvert. Les cristaux créent une explosion en étant détruits, ce qui inflige des dégâts de zone à tous les ennemis à proximité.

Grenade coup de froid : au contact avec le sol ou avec un ennemi, cette grenade déchaîne une vague d'énergie stasique qui se répand au sol en direction des ennemis les plus proches afin de les geler, avant de se diriger vers le deuxième ennemi le plus proche. Vous pouvez geler jusqu'à trois ennemis avec une seule grenade coup de froid.

Grenade à champ crépusculaire : les grenades à champ crépusculaire créent de puissants champs de stase qui aspirent les ennemis en leur centre lorsqu'ils se forment. Une fois qu'un ennemi est piégé à l'intérieur, ce dernier est ralenti et se retrouve gelé sur place s'il ne parvient pas à sortir à temps.

Bien, espérons que le studio va s'atteler à nous présenter un peu plus ce qui nous attend côté contenu sur Europe, et pas seulement tout ce qui ne sera plus accessible avec l'arrivée de Beyond Light le 10 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PC, Stadia et donc Xbox Series S. Oui, le hasard fait bien les choses, puisque l'extension est désormais un titre de lancement de la next-gen de Microsoft... Vous pouvez précommander ce contenu sur Gamesplanet au prix de 39,99 €.