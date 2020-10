Destiny 2 : Au-delà de la Lumière se dévoile davantage dans un ViDoc riche en détails, le planning de la Saison de la Traque dévoilé

Il ne reste plus que deux semaines avant le lancement de Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, alors Bungie s'active en coulisse. Après une série de bandes-annonces dont les plus récentes ont fait la part belle aux équipements exotiques et au scénario avec les Déchus maniant la Stase sur Europe, place désormais à un traditionnel ViDoc, toujours aussi intéressant et riche en petits détails. Attention, il y a des spoilers, que nous évoquons plus bas.

Le studio réaffirme tout d'abord que cette nouvelle trilogie de contenu débutant avec Beyond Light nous fera découvrir la nature véritable de la Lumière et des Ténèbres. Parmi les détails à relever, notons un extrait d'une cinématique nous montrant Eris, le Vagabond et l'Exo Inconnue en action, un étrange vaisseau des Ténèbres se posant sur Europe, ou encore Zavala et Osiris alliés à des Cabals de la Légion rouge face à ce nouvel ennemi. Et si comme nous vous pensiez que Vigris (Eramis) allait exploser ce pauvre petit Serviteur, vous aviez raison (RIP) !

Notez également que notre Gardien aura à nouveau au moins une ligne de dialogue, c'est toujours bon à prendre ! Et entre autres aperçus des environnements glacés d'Europe, le Raid Crypte de la Pierre se montre rapidement, de même que l'interface de notre avatar avec le changement de Doctrine, les Aspects et Fragments ayant eux déjà été détaillés précédemment.

Nouvelle Lumière, l'expérience pour les nouveaux joueurs qui était assez bancale, va avoir droit à de la nouveauté, nous y reviendrons, avec le retour d'une grande partie du Cosmodrome de Destiny premier du nom. Nous y croiserons le mystérieux Shaw Han, qui n'est décidément pas Uldren Sov comme certains le théorisaient ! Il officiera en tant que vendeur de cette destination, au moins lors de ce tutoriel 2.0. La carte de la zone a d'ailleurs été dévoilée, qui rappellera évidemment de bons souvenirs aux plus anciens.

Par ailleurs, le système de contenu saisonnier va perdurer et la Saison 12 s'est donc enfin trouvé un nom et un calendrier pour ses premières semaines, en espérant qu'il y ait réellement bien plus cette fois pour occuper les joueurs jusqu'en février, puisqu'elle fera bien trois mois. Bonne nouvelle au passage, Bungie reconfirme que la plupart des contenus de la Saison de la Traque, équipement compris, restera présent tout au long de l'An 4 !

ATTENTION SPOILERS

Surprise, c'est Xivu Arath qui va nous servir d'ennemie durant ces premiers mois, et nous allons devoir collaborer une fois de plus avec Osiris pour déjouer ses plans. Le morceau de cinématique diffusée a de quoi faire plaisir aux joueurs, car IL est enfin de retour. Oui, Uldren Sov, ou du moins ce qu'il est devenu depuis sa résurrection en tant que Gardien, va sauver la peau de l'Arcaniste, qui l'aurait cru. Il faudra désormais l'appeler le Corbeau, soit le nom que le personnage avait dans la première version du jeu lors de sa présentation en 2013.

Durant la Saison de la Traque, nous ferons donc aussi équipe avec lui pour éliminer le Haut Célébrant, un être qui crée des cryptolithes à travers tout le système attirant les Éliksni et les Cabals dans le but de les corrompre pour l'armée de la sœur d'Oryx. Quant à Savathûn, les développeurs teasent déjà la fin de l'An 4 en déclarant que tous les dominos mis en place par la Reine Sorcière vont tomber...

FIN DES SPOILERS

Destiny 2: Beyond Light est attendu le 10 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, en plus d'être jouable au lancement des PS5 et Xbox Series X | S. Vous pouvez précommander l'extension à 39,99 € sur Amazon.

