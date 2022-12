Destiny 2 : La Reine Sorcière, Raspoutine au cœur de la Saison 19, son trailer de lancement en approche

En mettant de côté les saisons annoncées en même temps qu'une extension ou lancées en même temps qu'elle (soit la moitié), Bungie a pris l'habitude de totalement laisser les joueurs dans le flou quant au contenu scénaristique saisonnier à venir jusqu'au dernier moment, une démarche qui commence à bien faire grincer des dents, surtout que ceux de cet An 5 n'ont jamais paru si déconnectés les uns des autres. La Saison 19 de Destiny 2 va ainsi débuter ce mardi 6 décembre à 18h00 et nous ne pouvions compter que sur des suppositions et quelques maigres indices, dont les premiers détails de l'extension Éclipse, sans aucune certitude. Bon, le studio a finalement décidé de sortir du silence en mettant en ligne le lien vers la première diffusion de la bande-annonce de lancement de cette saison, sans pour autant nous en donner le nom.

Ce qui est désormais sûr, c'est que nous découvrirons ce qu'elle nous réserve à 16h00. La miniature nous montre Osiris, fraichement revigoré par son thé fait de l'essence ténébreuse de Nezarec, ainsi qu'Ana Brey, tous deux devant un engramme bien particulier, puisqu'il s'agit de celui contenant Raspoutine, l'Esprit tutélaire. Pour rappel, il avait été mis hors service par une pyramide de la flotte sombre au début de la Saison de l'Arrivée et Ana avait dû le transférer de son bunker sur Mars à un engramme avant que la planète rouge ne disparaisse (imaginez ça comme devoir sauver l'IA d'un super calculateur en la stockant sur une clé USB). Cela fait donc près de deux ans qu'elle essaye de lui créer un corps d'Exo capable de supporter sa conscience et tout porte à croire que l'objectif de cette Saison 19 va être de l'y aider.

La bannière fraichement changée sur les réseaux du jeu nous montre au passage la destination principale de ce trimestre, qui n'est autre que la Terre, avec le Voyageur bien mis en avant (il n'est pas censé être aussi gros, sans doute une modification esthétique pour le marketing), encadrée par l'infrastructure propre aux installations de Raspoutine. Un petit retour dans la Contrée Infestée du Cosmodrome ravirait assurément les fans de l'ARIA, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un énième bunker caché dans la ZME.

Par ailleurs, nous savions depuis la fin de la post-campagne de La Reine Sorcière que Raspoutine a connaissance d'une certaine Forteresse de Nefele, qui serait à priori liée à Néomuna sur Neptune, si ce n'est pas juste son nom de code. Et ça tombe bien, car en sortant du coma, Osiris a justement indiqué avoir les connaissances de Savathûn, qui savait que quelque chose est caché sur cette lointaine planète. Les dernières pièces du puzzle menant à Lightfall vont donc s'assembler ces prochains mois.

Également, Bungie a étrangement indiqué que « la menace de Xivu Arath se profile » lorsqu'il a mis en ligne la vidéo de fin de saison visible en jeu, alors que nous n'avons pas combattu ses forces depuis un long moment et qu'aucun détail à notre connaissance dans le lore de la Saison du Butin ne suggérait qu'elle fasse partie de l'intrigue actuelle. Dans tous les cas, en plus d'une ou plusieurs nouvelles activités, et sans aucun doute d'une série de cases débloquant divers bonus auprès du vendeur saisonnier, un Donjon entièrement inédit va être ajouté et devrait avoir un lien scénaristique avec la Saison 19 s'il est calqué sur le modèle de Dualité.

Enfin, nous savons déjà qu'une collaboration avec Assassin's Creed Valhalla donnera lieu à des skins chez Everversum. Bref, il ne reste plus qu'à patienter quelques heures avant d'avoir le fin mot de tout cela.

