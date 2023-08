MAJ Destiny 2 : teaser cinématique alléchant de l'extension La Forme Finale et premiers visuels de la Saison 22 avant le showcase de mardi

Comme chaque année, Bungie va organiser un showcase afin de nous présenter la prochaine extension de Destiny 2, le mardi 22 août à 18h00. Alors qu'Éclipse a déçu à plusieurs niveaux la communauté, que ses deux premières saisons (Résistance et Profondeurs) ont toujours plus tiré sur un modèle saisonnier à bout de souffle et que certains soucis de communication avec les joueurs ont envenimé les choses, cet évènement aura une lourde charge sur ses épaules pour susciter de l'intérêt et raviver la flamme. L'extension La Forme Finale / The Final Shape ne doit pas se rater, puisqu'il s'agit de la conclusion de la Saga de la Lumière et des Ténèbres et d'une décennie d'aventures au sein de cet univers. Nous en avions eu un aperçu en mai avec la diffusion inattendue d'un teaser cinématique ramenant Cayde-6 d'entre les morts, du moins façon de parler, car rien ne dit qu'il sera pour autant en vie, parlant avec Ikora dans un lieu inconnu avec en fond le mystérieux portail créé par le Témoin « à la surface » du Voyageur. Le teasing continue désormais avec quelques secondes supplémentaires.

Pour commencer, nous avons donc droit à un plan sur le regard du Témoin / Witness et son monosourcil, nous questionnant sur ce qui peut bien être reflété dans ses pupilles, certains y voyant ce qui pourrait être des immeubles futuristes. Prenons le temps d'élaborer ce point. Dans la vidéo sur les origines du Témoin, nous avons eu un aperçu de son monde natal où au fil du temps une cité a été bâtie, il pourrait donc s'agir de cela. De plus, la vallée du précédent teaser semble trouver écho dans cette séquence dessinée avec ce qui ressemble à un fleuve. Avec la mention par Jisu Calerondo de la possibilité que le portail soit un pont d'Einstein-Rosen paracausal (un trou de ver), la prochaine destination pourrait ainsi être d'une certaine manière le lieu où tout a commencé pour le peuple de notre ennemi, ou son souvenir rendu matériel grâce à la connexion entre le Voile et le Voyageur.

Le reste du teaser s'attarde sur trois vaisseaux s'apprêtant justement à franchir le portail. « Quoi ? Il suffisait d'y foncer en vaisseau ? » Oui, nous avons lu ce genre de commentaires suite à la diffusion de la vidéo, preuve que même en mettant en évidence certains détails en jeu, tous les joueurs n'y prêtent pas attention. En effet, ce n'est pas aussi simple et la cinématique lancée au début de la Saison des Profondeurs montrant le Titan Joxer mourir en tentant de le franchir en est la preuve (lisez le lore du vaisseau Révélation akashique pour tous les détails tragiques). À l'heure actuelle, nous ne savons pas comment le franchir sans mourir d'une mort définitive. Vous noterez d'ailleurs que le vaisseau utilisé par le Gardien mis en avant est celui de classe Arcadia obtenu dans le Cosmodrome après notre résurrection, tandis que la coque du Spectre est celle d'origine qu'il arbore lorsqu'il nous trouve, un joli clin d'œil de l'équipe marketing qui sait comment susciter de la hype. L'équipement qu'il porte semble en revanche inédit, un aperçu de l'ensemble de l'extension ? Bref, wait and see, mais nous savons déjà que Zavala aura un rôle à jouer dans ce dernier chapitre.

Le site officiel tease également ce qui nous attend dans cette extension :

L'Avant-garde s'est ralliée, et les légendes des quatre coins de la galaxie sont en marche, prêtant leur courage face au conflit qui se profile. Ensemble, nous devons voyager vers un lieu plein de nouvelles merveilles et d'anciens souvenirs, et où le Témoin poursuit son entreprise de corruption, promettant l'anéantissement si nous n'intervenons pas. Rejoignez-nous tandis que nous nous préparons pour une aventure impossible.

La présentation sera également l'occasion pour Bungie de dévoiler la Saison 22 du jeu avant qu'elle ne soit mise en ligne dans la foulée via la mise à jour 7.2. Histoire de nous donner un petit os à ronger, un visuel a été partagé, nous montrant Ikora, notre Gardien et Immaru, comme confirmé dans la dernière TWAB TWID, avec un message l'accompagnant sur les réseaux :

Le vrai chemin est masqué, mais elle le connaît. Celle qui cache le vrai... dans la tromperie.

À moins que vous débarquiez, vous savez déjà qu'Ahsa nous a dit qu'il va être nécessaire de ramener à la vie Savathûn que nous avons tuée à la fin de son extension. Mais pour cela, il va donc falloir retrouver et convaincre Immaru de le faire (sans le saisir et l'éclater entre nos mains...). Espérons que cet aperçu soit le tout début de la saison et que nous ne la passions pas à effectuer des tâches ingrates avant que la Reine Sorcière ne refasse son apparition. Notez que le set d'armure porté par l'Arcaniste est très stylé, aux couleurs de la Ruche.

Bref, vous pourrez suivre toutes les révélations depuis cet article auquel nous rajouterons le flux vidéo YouTube lorsqu'il sera disponible, ou vous rendre sur la chaîne Twitch française de Bungie voire sur TikTok.

Pour le coup, le timing de PlayStation et Bungie a bien été choisi pour ajouter au PS+ Extra et Premium l'extension La Reine Sorcière, que vous pouvez également retrouver chez Gamesplanet à petit prix, avec les autres DLC de Destiny 2.

Mise à jour : ajout d'un nouveau visuel pour la Saison 22 montrant les trois nouveaux sets d'armure dans un décor rappelant évidemment le Monde du Trône de Savathûn et d'une vidéo teaser du showcase à proprement parler.