Destiny 2 : Eris Morn brave le froid d'Europe dans un teaser en fuite pour la prochaine extension, la révélation datée

Actuellement, les joueurs de Destiny 2 n'attendent qu'une chose, que le Tout-Puissant s'écrase sur la Tour se fasse anéantir et que Bungie se décide à lever le voile sur la Saison 11 et la prochaine extension, la Saison des Dignes n'ayant que trop duré pour un contenu dérisoire. Il ne reste désormais plus qu'une semaine pour cela, car cette dernière touchera à sa fin le 9 juin au reset. Eh bien, c'est ce même jour à 18h00, que Bungie nous livrera ses plans concernant l'An 4, comme le prouve une bande-annonce teaser en CGI diffusée sur Instagram, que nous avons récupérée pour la partager avec vous.

Comme vous le savez peut-être, les vaisseaux pyramide progressent à travers le système solaire depuis de nombreuses semaines maintenant, et leur avancée est visible dans les bunkers de Rasputine. Une courte cinématique dataminée, devant apparaître en jeu prochainement, laissait supposer où les plus proches se situeraient à la fin de la Saison 10, soit en orbite de Jupiter, même si vu leur vitesse, cela devrait plutôt être Saturne le 9 juin prochain. Et devinez qui est en orbite de Jupiter, a déjà fait l'objet d'un artwork officiel lors de l'évènement presse de février 2013 et est évoquée dans le lore ? Oui, Europe !

Et à la vue de ce teaser, tout laisse penser que notre chère Eris Morn est bien présente sur cette lune de Jupiter qui devrait nous servir de nouvelle zone de jeu, bravant les conditions météorologiques extrêmes s'y exerçant. Il s'agit sans aucun doute d'un morceau d'une plus longue cinématique, et nous ne serions pas étonnés d'y voir apparaître une pyramide. Dans tous les cas, le teasing avait déjà commencé sur les réseaux sociaux avec cette vidéo sonore dont l'illustration n'était pas anodine.

Espérons tout de même que les fuites comme celle-ci ne se multiplient pas comme l'an dernier en amont de la révélation de Bastion des Ombres (Shadowkeep).