Destiny 2 : La Forme Finale, Cayde-6 de retour d'entre les morts dans un premier teaser cinématique de la prochaine extension !

Lors du Sony Business Segment Meeting 2023 Game & Network Services Segment dont nous vous avons résumé les annonces ce mercredi matin, Bungie occupait une place importante dans la stratégie visant à développer du contenu live service. Pour autant, nous n'attendions pas de nouvelles du développeur ce soir durant le PlayStation Showcase, la Saison des Profondeurs de Destiny 2 venant tout juste d'être lancée. Et pourtant, ce sont deux annonces majeures qui sont venues nous interpeler, à commencer par Marathon, que nous détaillerons dans un article dédié. Juste après avoir dévoilé son nouveau jeu, une première depuis plus de dix ans et l'annonce de Destiny premier du nom, nous avons ainsi découvert une bien étrange cinématique, à la limite de l'irréel.

Nous y retrouvons Ikora Rey, responsable des Arcanistes au sein de l'Avant-Garde des Gardiens, assise à un feu de camp, son Spectre sorti. Mais qui est cette personne qui a manqué tant de choses, dont la défaite de Savathûn et celle de Nezarec, ainsi que nos alliances avec la Maison de la Lumière de Misraaks et l'Empire cabal de Caiatl ? Et là, c'est le choc, car de l'autre côté des flammes, nous découvrons l'As de Pique puis le visage si familier de Cayde-6 ! L'Exo décédé au tout début de la campagne de Renégats (qui n'est plus disponible...) est là, bien vivant. Mais à quoi est dû ce miracle ? Sans doute au lieu mystérieux où les deux camarades se trouvent.

Dans le ciel de cet étrange endroit naturel qui fera sans doute office de nouvelle destination se dresse le même portail que le Témoin a découpé devant le Voyageur grâce à la connexion au Voile et qui est actuellement impénétrable, comme nous en avons eu la démonstration dans l'introduction de l'actuelle saison. Tout aussi étrange, l'arme de Cayde comporte d'étranges fissures. Nous ne serions pas étonné qu'un joyeux bazar temporel soit à l'œuvre. Au passage, c'est Nathan Fillion qui reprend le rôle en anglais, qu'il avait abandonné au profit de Nolan North dans Forsaken. En français, nous reconnaissons la voix de Marc Bretonnière, donc pas de changement en vue.

Le temps des réponses ne viendra pas de suite, puisque ce teaser est celui de la bande-annonce CGI de l'extension La Forme Finale / The Final Shape. Bungie la présentera comme à son habitude cet été, le jour du lancement de la Saison 22 du jeu, le mardi 22 août. En plus de dévoiler ce DLC qui conclura la Saga de la Lumière et des Ténèbres, et donc les dix dernières années, le studio nous promet aussi « un aperçu de l'avenir de Destiny 2 », qui ne s'arrêtera pas là. Avec les nombreux problèmes techniques que se coltine le jeu et le contenu retiré depuis ses débuts, il serait pourtant grand temps de repartir sur de nouvelles bases...

Tous les contenus actuels du jeu sont en vente chez Gamesplanet si vous jouez sur PC.