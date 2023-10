Détective Pikachu et le mystère du flan disparu : vous ne devinerez jamais qui l'a mangé !

Plus tôt dans le mois, Nintendo et The Pokémon Company ont sorti sur Switch Le Retour de Détective Pikachu, une suite au jeu d'enquête de la 3DS développé par Creatures Incorporated où Tim Goodman et son coéquipier adorant le café ont repris du service. Si vous appréciez cette série de spin-offs, le court-métrage animé du jour devrait donc vous plaire et vous amuser, puisqu'il met en scène ces personnages dans leur quotidien, qui n'est pas dénué d'enquête, aussi basique soit-elle.

Notre Pikachu détective qui se réveille grâce à l'odeur du café plutôt qu'en utilisant son réveil a donc décidé de filmer sa « morning routine », sauf que le flan de Tim a disparu du réfrigérateur et qu'il accuse son camarade de l'avoir bouloté en douce. Voilà une affaire de la plus haute importance à résoudre ! Serait-ce Goinfrex le coupable ? Eh bien non, ce n'est pas cet estomac sur pattes, dont la fourrure est pire qu'un TARDIS vu la quantité de nourriture qu'il arrive à y cacher. Bon, les plus attentifs auront dès le départ remarqué ce qui n'allait pas dans le frigo, puisque la deuxième pomme n'en était pas une, mais un Verpom. Oui, ce n'était pas bien sorcier, à se demander qui vit vraiment dans un monde rempli de Pokémon... Au passage, dommage que le jeu n'ait pas droit à une VF comme cette petite vidéo qui divertira quelques minutes les bambins.

