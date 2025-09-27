Deus Ex Remastered annoncé, les fans sont déjà déçus

Deus Ex, souvent considéré comme l'un des meilleurs jeux vidéo jamais développé, a fêté ses 25 ans en 2025. Warren Spector, directeur du jeu, avait partagé un message aux fans il y a quelques mois, mais cette semaine, c'est Embracer qui a enfin remis la franchise sur le devant de la scène, à l'occasion du PlayStation State of Play.

Deus Ex Remastered annoncé sur les plateformes modernes





Aspyr a dévoilé Deux Ex Remastered pour PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch 1, voici toutes les infos sur cette version modernisée du FPS/RPG cyberpunk :

Remettez tout en question. Ne faites confiance à personne. VOUS ÊTES DESTINÉ À DÉTRUIRE LE SYSTÈME



Voici Deus Ex Remastered, la version finale de la simulation cyberpunk immersive légendaire d'Ion Storm, remise au goût du jour avec des améliorations visuelles, modernes et de qualité de vie pour une nouvelle génération d'agents. Nous sommes en 2052. La société est au bord de l'effondrement, la peste se répand comme une traînée de poudre et des gouvernements fantômes manipulent l'avenir. Vous êtes JC Denton, un agent de l'UNATCO nano-augmenté chargé de faire régner l'ordre. Mais plus vous creusez, plus vous découvrez de nouveaux secrets. Ce qui était au départ une simple mission devient un moment charnière pour l'humanité. EXPLOREZ UN MONDE AU BORD DE L'EFFONDREMENT



Parcourez un New York postapocalyptique, découvrez les secrets des ruelles de Hong Kong, infiltrez des bunkers dans les souterrains de Paris et plongez dans les profondeurs de la zone 51. Chaque lieu offre une nouvelle fidélité visuelle tout en conservant l'ambiance dystopique et la paranoïa des conspirations qui ont rendu le jeu d'origine légendaire. CHOISISSEZ VOTRE BUILD



Infiltrez des systèmes verrouillés. Piratez des pare-feux. Dissimulez-vous et disparaissez. Chaque niveau, chaque mission et chaque issue peuvent être réinventés avec les nano-augmentations de votre choix. Chaque partie est différente. Chaque choix a ses répercussions. AMÉLIORATIONS VISUELLES



L'éclairage repensé, les ombres dynamiques, la physique de l'eau, les effets de particules et les textures remises au goût du jour redonnent vie à cette dystopie.De nouveaux modèles de personnages avec des animations de synchronisation labiale et une physique ragdoll plus fluides pour peaufiner la transformation. AMÉLIORATIONS DU SYSTÈME IMMERSIF



Améliorations liées à la qualité de vie : sauvegardes automatiques, chargements plus rapides, suivi des succès et sauvegardes sur le cloud sur toutes les plateformes prises en charge. Prise en charge des manettes : menus circulaires améliorés, gestion fluide des armes et navigation simplifiée, adaptés aux manettes modernes. Prise en charge multi-écran : IU adaptée à la 4K, prise en charge de l'affichage ultralarge et multi-écran.

Les fans de Deus Ex déjà déçus





Malgré ces améliorations, les fans du Deus Ex original ne sont pas convaincus. Que ce soit sur Reddit ou dans les discussions sur Steam, les joueurs soulignent déjà le manque d'effort d'Aspyr. Les textures ont simplement bénéficié d'une résolution plus élevée, les visages sont déroutants, le contraste est raté, etc. Sur PC, les fans ont déjà accès à Revision, un mod gratuit bien plus fidèle au jeu original. Les joueurs auraient préféré un véritable remake ou au moins un remaster assuré par un studio compétent, comme Nightdive Studios. Aspyr a en effet une bien mauvaise réputation après Star Wars: Battlefront Classic Collection et Tomb Raider IV-VI Remastered...

Quoi qu'il en soit, la date de sortie de Deus Ex Remastered est fixée au 5 février 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Switch 1, le jeu coûtera 28,99 €. Sinon, vous pouvez retrouver le Deus Ex original, en GOTY Edition, à 3,58 € sur GOG.com, sans oublier les mods Revision et GMDX gratuits.