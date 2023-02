DICE Awards 2023 : 7 prix pour God of War Ragnarök, mais ce n'est pas le GOTY

Chaque année, l'Academy of Interactive Arts & Sciences organise les DICE Awards, récompensant les jeux vidéo qui ont marqué l'industrie l'an passé. La cérémonie avait lieu ce week-end, et c'est God of War Ragnarök qui remporte le plus de trophées... mais ce n'est pas lui qui a été élu Jeu de l'Année 2023 aux DICE Awards 2023.

Même si le jeu d'action avec Kratos a gagné des prix importants comme ceux de la meilleure direction artistique ou de la meilleure bande originale, les trophées les plus prestigieux ont été remis à Elden Ring. L'Action-RPG de FromSoftware remporte cinq prix, dont celui de la meilleure direction, du meilleur game design et le fameux trophée du Jeu de l'Année. Voici les gagnants de ces DICE Awards 2023 :

Jeu de l'Année : Elden Ring ;

: ; Réalisation exceptionnelle en direction : Elden Ring ;

: ; Réalisation exceptionnelle en conception : Elden Ring ;

: ; Réalisation exceptionnelle en animation : God of War Ragnarök ;

: ; Réalisation exceptionnelle en direction artistique : God of War Ragnarök ;

: ; Réalisation exceptionnelle du personnage : God of War Ragnarök - Kratos ;

: - Kratos ; Réalisation exceptionnelle en composition de bande originale : God of War Ragnarök ;

: ; Réalisation exceptionnelle en design audio : God of War Ragnarök ;

: ; Réalisation exceptionnelle en narration : God of War Ragnarök ;

: ; Réalisation technique exceptionnelle : Elden Ring ;

: ; Jeu d'action de l'année : Vampire Survivors ;

: ; Jeu d'aventure de l'année : God of War Ragnarök ;

: ; Jeu familial de l'année : Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope ;

: ; Jeu de combat de l'année : MultiVersus ;

: ; Jeu de course de l'année : Gran Turismo 7 ;

: ; Jeu de rôle de l'année : Elden Ring ;

: ; Jeu de sport de l'année : OlliOlli World ;

: ; Jeu de stratégie/simulation de l'année : Dwarf Fortress ;

: ; Jeu en ligne de l'année : Final Fantasy XIV: Endwalker ;

: ; Réalisation technique en réalité immersive : Red Matter 2 ;

: ; Jeu immersif de l'année : Red Matter 2 ;

: ; Réalisation exceptionnelle pour un jeu indépendant : TUNIC ;

: ; Jeu mobile de l'année : Marvel Snap.

Comme l'année dernière, c'est donc le même jeu qui est élu GOTY aux Game Awards puis aux DICE Awards, It Takes Two laisse cette fois sa place à Elden Ring