DICE Awards 2024 : Marvel's Spider-Man 2 se fait coiffer au poteau, découvrez le GOTY et les autres vainqueurs

En cette fin de semaine se tenait la cérémonie des DICE Awards 2024, organisée par l'Academy of Interactive Arts & Sciences afin de récompenser les jeux vidéo qui ont marqué l'année précédente. Marvel's Spider-Man 2 était le grand favori avec neuf nominations, mais Alan Wake 2 et Baldur's Gate 3 étaient en embuscade avec huit et sept nominations. Ça n'a pas loupé, le jeu PS5 n'a pas remporté le plus prestigieux des prix...

Eh non, comme aux Game Awards 2023, c'est Baldur's Gate 3 qui est élu Jeu de l'Année aux DICE Awards 2024, empochant quatre autres prix, tandis que Marvel's Spider-Man 2 repart quand même avec six prix. Grand perdant de la soirée, Alan Wake 2 n'aura reçu qu'une seule récompense, voici tous les vainqueurs, indiqués en gras :

Jeu de l'Année : Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Cocoon

Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Réalisation exceptionnelle en direction : Baldur's Gate 3

Cocoon

Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Réalisation exceptionnelle en conception :

Baldur's Gate 3

Cocoon

Dave the Diver

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Réalisation exceptionnelle en animation : Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Super Mario Bros. Wonder Réalisation exceptionnelle en direction artistique : Alan Wake 2

Hogwarts Legacy

Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield Réalisation exceptionnelle du personnage : Saga Anderson (Alan Wake 2, Melanie Liburd)

Astarion (Baldur's Gate 3, Neil Newbon)

Karlach (Baldur's Gate 3, Samantha Béart)

Miles Morales (Spider-Man 2, Nadji Jeter)

Jala (Thirsty Suitors, Farah Merani) Réalisation exceptionnelle en composition de bande originale : Alan Wake 2

Diablo 4

Spider-Man 2

Planet of Luna

Star Wars Jedi: Survivor Réalisation exceptionnelle en design audio :

Alan Wake 2

Cocoon

Hi-Fi Rush

Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor Réalisation exceptionnelle en narration : Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Dave the Diver

Thirsty Suitors

Venba Réalisation technique exceptionnelle :

Alan Wake 2

Spider-Man 2

Hogwarts Legacy

The Finals

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Jeu d'action de l'année :

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Dead Space

Hi-Fi Rush

Spider-Man 2

Remnant 2 Jeu d'aventure de l'année : Alan Wake 2

Cocoon

Dave the Diver

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Jeu familial de l'année : Disney Illusion Island

Fae Farm

Hello Kitty Island Adventure

Midnight Girl

Super Mario Bros. Wonder Jeu de combat de l'année : Granblue Fantasy Versus: Rising

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6 Jeu de course de l'année : F-Zero 99

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

LEGO 2K Drive Jeu de rôle de l'année : Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Diablo 6

Final Fantasy 16

Starfield Jeu de sport de l'année : EA Sports FC 24

MLB The Show 23

WWE 2K23 Jeu de stratégie/simulation de l'année :

Against the Storm

Cobalt Core

Dune: Spice Wars

The Last Spell

Wartales Jeu en ligne de l'année : Call of Duty: Modern Warfare 3

Diablo IV

Omega Strikers

Street Fighter 6

The Finals Réalisation technique en réalité immersive : Asgard's Wrath 2

Assassin's Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vertigo 2

We Are One Jeu immersif de l'année : Asgard's Wrath 2

Assassin's Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vampire: The Masquerade – Justice

Vertigo 2 Réalisation exceptionnelle pour un jeu indépendant : Cocoon

Dredge

El Paso, Elsewhere

Thirsty Suitors

Venba Jeu mobile de l'année : Gubbins

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Terra Nil

What The Car?

Même s'il n'est pas le GOTY aux DICE Awards 2024, Marvel's Spider-Man 2 aura obtenu le plus de prix lors de la cérémonie. C'est le même scénario que l'année dernière, où God of War Ragnarök avait remporté le plus de récompenses, mais c'est Elden Ring qui avait été élu GOTY.