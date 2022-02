Disgaea 6 Complete annoncé sur PC, PS4 et PS5

Disgaea 6: Defiance of Destiny est sorti en début d'année dernière sur les PS4 et Switch japonais, avant de s'inviter dans le reste du monde en juin 2021, mais uniquement sur Nintendo Switch. Mais Nippon Ichi Software et NIS America vient d'annoncer cette semaine Disgaea 6 Complete, sur PC (Steam), PlayStation 4 et PS5.

Cette nouvelle version du jeu de rôle de Nippon Ichi Software sera d'abord proposée au Japon sur PS5 puis elle arrivera en Europe, en Amérique du Nord et en Australie sur les trois plateformes citées dans le courant de l'été 2022. Disgaea 6 Complete inclura par ailleurs tous les DLC sortis jusqu'ici, avec notamment des éléments cosmétiques et des personnages additionnels. Outre-Atlantique, NIS Amercia propose déjà en précommande une Limited Edition pour PS4 et PS5 avec le jeu, un artbook à couverture rigide, la bande originale sur deux CDs, un steelbook, une affiche en tissu et des cartes postales, moyennant 109,99 $. Espérons qu'un distributeur européen propose la même chose sur le Vieux Continent.

En attendant de découvrir Disgaea 6 Complete sur PC, PS4 et PS5, vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus, des images sur la seconde page et même précommander le jeu contre 69,99 € sur Amazon.