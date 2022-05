Disgaea 6 Complete détaille son système de combat dans une nouvelle vidéo de gameplay

Les joueurs occidentaux sur PC, PlayStation 4 et PS5 vont pouvoir découvrir Disgaea 6 Complete dans quelques semaines, de longs mois après la sortie du jeu sur Switch par chez nous, et plus d'un an après son lancement au Japon. L'éditeur NIS America partage aujourd'hui une nouvelle bande-annonce :

Cette vidéo plutôt est consacrée au système de combat de Disgaea 6 Complete, qui est pour rappel un jeu de rôle tactique au tour par tour. Les joueurs pourront ainsi utiliser des Ultra Réincarnations, le Bar à Jus, l'Intelligence Maléficielle ou encore le Système automatique de combat, pour un gameplay adapté aux envies de chacun.

La date de sortie de Disgaea 6 Complete est fixée au 28 juin 2022 sur PC, PS4 et PS5, vous pouvez précommander le jeu contre 59,49 € sur Amazon.