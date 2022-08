Disgaea 7 : un tout nouvel épisode de la licence de T-RPG annoncé sur les PlayStation et Nintendo Switch dans l'Archipel

Comme à son habitude, Nippon Ichi Software avait partagé fin juillet une « shochumimai », une carte de vœux illustrée envoyée à cette période de l'année, sur laquelle l'éditeur fait à chaque fois figurer des personnages de ses jeux, qu'ils aient ou non été annoncés. La dernière en date dépeignait ainsi un sabreur à l'apparence quelque peu démoniaque, dont le style graphique rappelait évidemment la licence Disgaea. Eh bien, il ne faudra même pas patienter de longs mois avant d'avoir le fin mot de l'histoire, puisque NIS vient tout bonnement d'officialiser Disgaea 7 ! Comme quoi, ce qu'avait déclaré l'ancien président Sohei Niikawa lors de l'annonce du précédent épisode n'était pas des paroles en l'air.

Pour le moment, Disgaea 7 est uniquement attendu sur PS5, PS4 et Switch au Japon en date du 26 janvier 2023, Gematsu précisant que NIS America n'a pour le moment aucun plan à annoncer concernant son obligatoire localisation. Espérons que cette fois il n'y aura pas d'exclusivité temporaire pour la console de Nintendo comme avec Disgaea 6, récemment ressorti en Occident avec Disgaea 6 Complete (en vente sur Amazon).

Ce nouvel épisode ayant comme directeur Shunsuke Minowa et character designer Takehito Harada nous plongera dans une version du Netherworld inspirée par la culture japonaise, le Cluster Hinomoto Netherworld, toujours pour prendre part à des batailles sur terrains quadrillés, le but des protagonistes étant de regagner leur Bushido perdu, qui était dans la réalité le code des guerriers par le passé, face au shogunat corrompu.

Cluster Hinomoto Netherworld Le Onsen Netherworld, où les sources chaudes crachent des esprits maléfiques au lieu d'eau ; le Sardine Netherworld, qui existe dans une sardine spatiale de grande taille ; le Shikoku Netherworld, qui possède un gigantesque tourbillon ayant détruit d'innombrables vaisseaux démons ; etc. Dans un monde composé de plusieurs Netherworlds uniques, les habitants suivaient un code différent des autres démons appelé le Bushido. Mais cela appartient au passé. Hinomoto a changé depuis l'arrivée de l'amiral démon Opener et de sa marine. Les démons d'Hinomoto respectent les lois établies par Opener appelées Hinomoto Destroy Hatto. Hinomoto Détruit Hatto Un : Détruisez le Bushido.

Deux : Quiconque se plaint de son salaire ou de ses impôts sera tué.

Trois : Dites « non merci » à l'amitié ou à l'amour.

Quatre : S'il vous plaît, aidez les forts et battez les faibles.

Cinq : Les combats sont ce qui fait le Netherworld, alors n'hésitez pas à infliger de la violence. Tous ceux qui ne respectent pas ces lois seront punis par le Harakiri. Au final, les samouraïs autrefois honorés ont disparu d'Hinomoto... C'est l'histoire d'une fille qui admire le Bushido et d'un jeune homme qui déteste le Bushido, alors qu'ils se battent pour ce en quoi ils croient, dans un monde qui a oublié l'honneur.

Nous incarnerons ainsi le samuraï Fuji, voyageant aux côtés de l'otaku Piririka, et de bien d'autres alliés qu'ils vont par la suite rencontrer, en témoigne les premiers visuels et descriptions. Oui, ça promet déjà de sacrés délires !

Un samouraï qui déteste l'amour et une otaku incomprise, dont la rencontre changera Hinomoto Fuji (Kaito Ishikawa) Un samouraï solitaire qui déteste l'amour. Un démon très « semblable à un démon » qui est « pauvre », « aime l'argent » et est paresseux. Il est allergique aux expressions humaines et doit cracher du sang chaque fois qu'il ressent des émotions humaines comme l'amour, l'amitié et la sympathie. Piririka (Hiyori Nitta) L'otaku super naïve d'Hinomoto. Une jeune PDG d'une entreprise qui vient d'un autre Netherworld, élevée par le biais d'une éducation surprotectrice. Elle est une otaku d'Hinomoto, bien que la plupart de ses connaissances proviennent de différents films et mangas, elles diffèrent donc souvent de la réalité d'Hinomoto.

Ami ou ennemi ? Les démons tordus du monde souterrain de Hinomoto Ao (Riona Imaizumi) Une fille émotionnellement instable qui prétend être la fille de Fuji. Wey-yasu (Takuma Terashima) Le shogun corrompu et incompétent. Seefour (Rina Kitagawa) Le voleur de galanterie et maniaque explosif. Suisen (Maki Kawase) Une arme humanoïde qui voit l'avenir. Higan Zesshousai (Yui Kondou) L'épéiste la plus forte, fatiguée de brandir des épées.

Parmi les nouveautés de gameplay, nous pouvons déjà relever le fait de devenir géant tels des kaijū lors des batailles grâce au Dodeka MAX (si ce n'est pas là une référence au Dynamax de Pokémon...), sortant alors du plateau et pouvant défoncer les ennemis en plus d'ouvrir des gigantesques coffres. La deuxième sera le fait de pouvoir réincarner les objets pour les rendre plus forts, une épée pouvant devenir un pistolet, une paire de chaussons des bâtons, et bien d'autres folies du genre, les possibilités de création étant apparemment nombreuses. Évidemment, nos personnages pourront également se réincarner et ainsi changer de classe, tandis que des compétences d'arme spéciales liées aux 7 types d'armes existants seront à débloquer en les utilisant assidument. NIS promet également 45 types de personnages génériques, il y aura donc de quoi se constituer une équipe variée.

Mais ce qui est sans doute le plus surprenant, c'est l'inclusion de batailles classées en ligne en temps réel, non pas directement contre les autres joueurs, mais leur équipe contrôlée par l'IA, dont les paramètres pourront être modifiés. Les affrontements automatiques seront de retour pour monter de niveau aisément, mais il faudra utiliser un objet appelé Masoline pour le faire efficacement.

Vous pouvez retrouver des visuels en page suivante pour vous faire une idée de tout cela. Les Japonais pourront se procurer une boîte collector renfermant des goodies, vendue 3 300 ¥ (environ 24 €), qui ne renfermera pas le jeu.

Collector's Box OST sur deux CD (34 pistes) - Inclut la chanson thème principale « Hinomoto Unlock » chantée par Hiyori Nitta, le thème de fin « Fuji no Gaika o Hibikasete » chanté par Tomo Sakurai et « Akuma Zamurai Ai no Theme » chanté par Kenyu Horiuchi, ainsi que d'autres musiques du jeu.

Artbook de 40 pages au format A5 en couleur.

Boîte spéciale les contenant.

Des collectors plus onéreux seront aussi mis en vente, avec le jeu, et des bonus de première impression seront offerts, permettant d'obtenir un set de costumes téléchargeable pour 7 personnages, les affublant de lunettes.