Disgaea 7: Vows of the Virtueless sera bien localisé en Occident, plusieurs éditions dévoilées

Ce lundi 30 janvier 2023 a été choisi pour célébrer le trentième anniversaire de Nippon Ichi Software lors d'un NIS 30th Anniversary Celebration Stream organisé par la branche américaine, l'occasion pour l'éditeur d'effectuer deux annonces à destination de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La première ne surprendra personne, puisque c'est Disgaea 7 qui va être localisé, lui qui est sorti ce 26 janvier au Japon sur PS5, PS4 et Switch. Eh bien, il aura également droit à une version PC sur Steam lorsqu'il débarquera à l'automne 2023 par chez nous.

Ici, il faudra l'appeler Disgaea 7: Vows of the Virtueless, où il disposera de son doublage japonais ainsi que de voix anglaises, tandis que les textes seront traduits en français.

Le royaume démoniaque de Hinomoto est en train de changer et l'époque des valeureux guerriers est bientôt révolue. Pris dans toute cette agitation, Fuji, un samurai paresseux, et Pirilika, une fan inconditionnelle du Bushido, se retrouvent contre toute attente à faire équipe. Tous deux s'engagent dans une lutte contre un régime tyrannique, qui les mènera sur la voie de la rédemption et de l'honneur ! Embarquez dans une aventure épique, dans ce Tactical RPG débordant de nouvelles fonctionnalités diaboliquement excitantes telles que la Gigantification, le mode Infernal, la Réincarnation d'objet, la fonction combat automatique améliorée, ainsi que des affrontements en ligne classés. Il vous sera également possible de personnaliser votre propre équipe à l'aide d'un roster de plus de 40 classes de personnages. La franchise Disgaea n'a jamais était aussi grande qu'avec Disgaea 7: Vows of the Virtueless. Caractéristiques Des combats au MAX - Un jeu débordant de nouveaux contenus incluant le mode Infernal, la Réincarnation d'objet et la Gigantification qui permet à vos personnages de devenir titanesques et d'infliger d'énormes dégâts !

- Un jeu débordant de nouveaux contenus incluant le mode Infernal, la Réincarnation d'objet et la Gigantification qui permet à vos personnages de devenir titanesques et d'infliger d'énormes dégâts ! Camarades d'armes - Votre potentiel de combat est sans limite grâce aux 40 classes de personnages différentes dont 4 inédites : Maiko, Bandit, Princesse Zombie et Mauvais-œil !

- Votre potentiel de combat est sans limite grâce aux 40 classes de personnages différentes dont 4 inédites : Maiko, Bandit, Princesse Zombie et Mauvais-œil ! Un monde de Guerriers - Inspiré du Japon féodal, Disgaea 7 tire ses origines à la fois de l'histoire ancienne et moderne. Cet épisode narre ainsi un somptueux conte autour de la rédemption.

En termes d'éditions, nous aurons droit à la Deluxe physique incluant le jeu sur la console de notre choix, un mini artbook et un code pour la bande-son numérique. La boutique nord-américaine propose également une édition Limitée vendue 99,99 $, comprenant ce même contenu ainsi que l'artbook The Art of War, l'OST sur deux CD Songs of Honor, un steelbook, un « Mini Byoubu Art Display », une tasse Netherworld Warriors, le tout regroupé dans une boîte collector. Il sera également possible de la précommander avec deux peluches de Fuji et Pirilika, mais vous devrez alors débourser 158,99 $.

En attendant de pouvoir découvrir cet épisode en fin d'année, Disgaea 6: Defiance of Destiny est lui toujours en vente sur Amazon à partir de 32,14 €.

Lire aussi : NISA Showccase 2022 : GrimGrimoire OnceMore, Void Terrarium 2, Process of Elimination et Monster Menu annoncés en Occident