The Last of Us Part I : 7 minutes de gameplay officiel sans montage pour se faire un avis avant la sortie

Le lancement de The Last of Us Part I va diviser, alors que les joueurs s'écharpent sur le fait de savoir si les améliorations techniques et graphiques justifient son appellation de remake et son prix élevé. Nous pourrons nous faire un avis cette semaine, car la date de sortie est prévue pour le 2 septembre 2022 sur PS5, avant une arrivée plus tard sur PC.

La bande-annonce de lancement a déjà été diffusée, mais Naughty Dog a encore un peu de promotion à faire. Alors que de nombreuses séquences du jeu ont fuité de manière officieuse, ce sont 7 minutes de gameplay officielles et non montées qui nous permettent de l'apprécier, sans artifice. Le passage issu du chapitre 4, La ville de Bill, nous invite à visionner des combats, de l'exploration et des cut scenes, un cocktail intense qui nous replonge dans l'aventure de 2013.

Alors, convaincus par ce regard sur The Last of Us Part I ? Si la réponse est positive, vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 79,99 € sur Amazon.fr.