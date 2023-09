Disney+ : les nouveautés d'octobre 2023 dévoilées, avec le retour de la meilleure série du MCU

Comme chaque mois, quelques nouveautés vont faire leur apparition du côté de Disney+ dans les semaines à venir. Entre un vendredi 13 et Halloween, les occasions pour se faire peur ne manqueront pas et quelques programmes de circonstance vont donc être ajoutés, dont une nouvelle adaptation de l'univers de Chair de poule et le Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi. Le MCU accueillera également de la nouveauté avec la tant attendue saison 2 de Loki tous les vendredis en France.

Vous retrouverez donc ci-dessous la liste des sorties communiquée par Disney+ pour octobre 2023.

3 octobre Tokyo Revengers (anime) - Saison 2, partie 2 4 octobre Dear Mama (série documentaire)

Luz à Osville (série d’animation) 6 octobre Loki - Saison 2

Antigang (film d'action) 13 octobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Chair de poule (série horrifique)

La famille Paloni présente Halloween (film d'animation)

16 octobre Il était une fois un studio (court-métrage Disney 100)

18 octobre Excroissance (film d'horreur)

Molly McGee et le Fantôme (série d'animation)

One Strange Rock (série documentaire) 20 octobre Zombies 3 (film familial) 25 octobre American Horror Story: NYC - Saison 11

Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir - Saison 4

Antidisturbios (série criminelle)

Les Lions de Sicile (série dramatique) 27 octobre Le Secret de la Momie 2 Non daté L'affaire Wagatha (série documentaire)

Notez qu'il s'agit du dernier mois avant la hausse des tarifs et l'ajout de l'offre Standard avec publicité. Actuellement, vous pouvez vous abonner pour 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année pour bénéficier de l'ensemble des services de Disney+.

