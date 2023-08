Disney+ : une hausse de tarif en vue pour la France prévue en fin d'année avec l'ajout de nouvelles formules

Tout coûte de plus en plus cher et les loisirs ne sont pas épargnés. Après Amazon Prime en fin d'année dernière, qui inclut Prime Video, c'est Disney+ qui va (encore pour certains) augmenter ses tarifs d'ici quelques mois... Oui, une hausse avait déjà eu lieu en décembre dernier aux États-Unis et ne va pas s'arrêter là, impactant cette fois également d'autres pays à travers le monde, dont la France. Sur les terres de l'Oncle Sam, comme le rapporte Variety, le prix de l'abonnement Premium sans pub va ainsi grimper de 10,99 $ à 13,99 $ par mois. Les résidents locaux vont également subir une hausse des abonnements à Hulu sans pub (17,99 $ au lieu de 14,99 $ mensuellement) et ESPN+ (de 9,99 $ à 10,99 $), mais les offres avec publicités de Disney+ et Hulu resteront à 7,99 $ par mois chacune. Un bundle avantageux leur permettra toujours de souscrire aux deux pour 9,99 $ avec de la pub et une offre à 19,99 $ sera proposée sans. Ces changements seront effectifs à partir du 12 octobre 2023.

Alors, qu'en est-il de la France ? Eh bien, à partir du 1er novembre 2023, l'offre avec publicité va débarquer, avec l'avantageux tarif de 5,99 € par mois si cela ne vous dérange pas d'être interrompus dans votre visionnage par des spots de 15 à 30 secondes à plusieurs reprises, avec une plus longue au démarrage... À croire que les SVoD vont finir par simplement devenir des chaînes câblées sur Internet. De plus, pour ce prix, vous ne pourrez pas télécharger un programme pour le visionner hors ligne et seulement deux écrans pourront être utilisés en simultanée comme précisé dans le communiqué officiel. Remerciez les spectateurs nord-américains, car c'est le succès de ce tarif qui fait que Disney nous le propose à présent...

Cette offre avec publicités va également débarquer au Canada pour 7,99 $ par mois, au Royaume-Uni pour 4,99 £, ainsi qu'en Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Norvège, Suède et Danemark, là encore pour 5,99 €. Jan Koeppen, président de The Walt Disney Company Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) a déclaré :

Le lancement de la publicité marque une nouvelle étape de l’évolution de Disney+ sur les marchés en Europe : nous offrons ainsi davantage de choix à nos abonnés et de nouvelles opportunités de communication aux annonceurs. Disney+ continue de se démarquer dans le monde du streaming d’aujourd’hui avec une qualité inégalée, des séries iconiques et des superproductions à succès, tout en garantissant une expérience de visionnage simple et fluide.

Un abonnement à 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année existera toujours, mais cette nouvelle offre Standard ne permettra que de regarder les programmes en Full HD 1080 sans HDR, avec un son stéréo 5.1, deux écrans à la fois et les téléchargements. Les actuels abonnés seront eux basculés sur l'offre Premium à 11,99 € par mois et 119,90 € par an, avec quatre écrans en simultanée, la possibilité de télécharger les vidéos, de la 4K UHD avec HDR et un son Dolby Atmos. Si vous ne choisissez pas de basculer sur une formule Standard avec ou sans pub, la facturation de ce nouveau tarif s'effectuera dès le 6 décembre.

Les mêmes territoires déjà cités verront aussi une augmentation des prix de l'abonnement sans publicité en décembre 2023.

Au passage, Disney va prochainement avoir le partage de compte en ligne de mire comme l'a annoncé son PDG Bob Iger, Netflix ayant récemment pris des mesures à ce sujet. Bref, tous les moyens sont bons pour nous soutirer toujours plus d'argent.

Avant de devoir payer plus pour les mêmes services qu'actuellement, vous pourrez au moins profiter de la série Ahsoka dans l'univers de Star Wars, de la saison 2 de Je s'appelle Groot et des premiers épisodes de la suite de Loki.

Et puisque rien n'est dit à ce sujet, souscrire à une offre annuelle à 89,90 € juste avant ces changements pourrait bien se révéler profitable... Wait & see.