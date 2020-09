DISNEY+ : The Mandalorian, de nouveaux produits dérivés dévoilés avec les Mando Mondays

Les fans de Star Wars pourront découvrir la saison 2 de The Mandalorian à partir de la fin du mois prochain, et bien évidemment, Disney va mettre le paquet en termes de produits dérivés. Jusqu'au lancement des futurs épisodes, la firme va ainsi dévoiler de nouveaux accessoires, jouets et vêtements chaque lundi avec les Mando Mondays.

Disney ouvre le bal avec une première sélection de produits dérivés qui raviront les fans de The Mandalorian :

Sabre Laser Darksaber « Star Wars: The Mandalorian » de Hasbro à 39,99 € ;

Masque du Mandolarien d'IMC Toys & Rubie’s à 5,99 € ;

Figurine du Mandalorien, 15cm, Star Wars: The Black Series Credit Collection de Hasbro à 29,99 € ;

Figurine Mandalorien Infanterie Lourde, 15cm, Star Wars: The Black Series Credit Collection de Hasbro à 29,99 € ;

Figurine Pop! Combattant Gamorréen - Star Wars: The Mandalorian de Funko à 15 € ;

Figurine Pop! Le Mandalorien et l'Enfant - Star Wars: The Mandalorian de Funko à 15 € ;

Figurine Pop! L'Enfant - Star Wars: The Mandalorian de Funko à 15 € ;

Figurines Bounty Collection - L'Enfant de Hasbro à 18,99 € ;

Star Wars The Mandalorian - L'enfant figurine parlante de Hasbro à 29,99 € ;

Figurine animatronique L’Enfant de Hasbro à 69,99 € ;

Appareil photo instantané Polaroid The Mandalorian et pellicules couleur de Polaroid à 139,99 € ;

Monopoly Star Wars: The Mandalorian Edition de Hasbro à 54,99 € ;

LEGO Star Wars : The Mandalorian - L’Enfant de LEGO à 79,99 € ;

The Mandalorian - Mes Coloriages avec Stickers - Star Wars de Hachette à 3,95 € ;

The Mandalorian - Le livre posters de Hachette Heroes à 10 € ;

Tout l’art de Star Wars, The Mandalorian de Huginn & Muninn à 39,95 € ;

T-shirt noir Homme l'Enfant de Kiabi à 13 € ;

T-shirt noir Homme Mandalorian de Kiabi à 13 € ;

T-shirt crop top noir Femme l'Enfant de Kiabi à 13 € ;

Peluche L’Enfant de Nicotoy à 15 €.

Pour rappel, la saison 2 de The Mandalorian sera diffusée à partir du 30 octobre 2020 sur Disney+, vous pouvez retrouver la première bande-annonce ici.