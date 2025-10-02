Donjons & Dragons : mauvaise nouvelle pour les fans de la licence !

Impossible de passer à côté de la franchise Donjons & Dragons si vous aimez les jeux de rôle, les fans se sont régalés avec Baldur's Gate 3 il y a deux ans, mais un tas d'autres titres ont ou vont voir le jour. Depuis plusieurs mois, Starbreeze développait le Project Baxter, un jeu d'action et d'aventure multijoueur coopératif live service sous licence officielle D&D/Wizards of the Coast. Malheureusement, le développeur annonce une mauvaise nouvelle.

Starbreeze annule son jeu Donjons & Dragons





Comme le rapporte Game Developer, Starbreeze a annoncé son Project Baxter, le jeu d'action-aventure multijoueur dans l'univers de Donjons & Dragons ne verra pas le jour. Une annulation qui va coûter environ 255 millions de couronnes suédoises (environ 23 millions d'euros) au studio, qui licencie par la même occasion environ 44 personnes, des contractuels comme des employés à plein temps.

PAYDAY 3 ou rien





Adolf Kristjansson, CEO de Starbreeze, veut mettre le paquet sur PAYDAY, la franchise culte du studio suédois. Si le second volet a été un vrai succès critique et commercial, PAYDAY 3 peine encore à convaincre, Starbreeze a racheté les droits d'édition à PLAION et compte bien le faire vivre le plus longtemps possible, mais à sa manière. Des développeurs du Project Baxter vont être placés sur PAYDAY 3 afin de créer du contenu additionnel avec l'équipe déjà en place.

Pour Starbreeze, les braquages passent avant les aventures fantasy, dommage pour les joueurs qui attendaient le Project Baxter.