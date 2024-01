Donjons et Dragons en réalité virtuelle arrive et c'est l'un des meilleurs studios VR qui est aux manettes !

Resolution Games vient d'annoncer sur les réseaux sociaux sa double collaboration avec l'entreprise Hasbro et Wizards of the Coast (Magic : the gathering, D&D…) pour un jeu VR sous licence officielle Donjons et Dragons, le plus célèbre jeu de rôle au monde. A quoi s'attendre ?

Pour celles et ceux qui découvriraient la VR, le studio Resolution Games est à n'en point douter l'un de ses meilleurs ambassadeurs. S'il semble transformer tout ce qu'il touche en or (Cook-Out, Blaston, Racket Club…), c'est surtout la série de jeux de plateaux Demeo qui nous intéressent ici.

Eh oui, nous l'avions évoqué dans notre test, Demeo est un jeu de plateau qui s'inspire fortement de l'univers Donjons & Dragons, tant au niveau des mécaniques de jeu que dans l'ambiance qui s'en dégage. C'est simple, en y jouant, nous sommes directement téléportés dans la nostalgie des années 70, au sous-sol, en train de faire travailler notre imagination.

Voici ce que le studio déclare à ce sujet :

Comme tous ceux qui ont joué à Demeo peuvent le deviner, nous sommes de grands fans de jeux de rôle sur table. Dungeons & Dragons offre l'un des mondes fantastiques les plus riches jamais créés, et il ne fait que s'agrandir avec chaque nouveau livre source et chaque nouvelle aventure. Nous sommes très honorés d'avoir l'opportunité de travailler avec une propriété intellectuelle aussi incroyable et nous sommes impatients de partager les premiers détails de ce nouveau projet dans le futur.

Resolution Games ne sera pas seul dans cette histoire, car la concurrence est déjà en place ! Dungeon Full Dive est sorti en octobre dernier (PCVR et bientôt en autonome) et fait déjà beaucoup parler de lui. Et pour cause, sa proposition est folle : fournir un jeu de table virtuel permettant aux joueurs de créer leurs propres histoires, environnements, événements, héros, cartes… Bref, tous les ingrédients sont réunis pour vivre l'aventure de l'intérieur !

Cela ne s'arrête pas là puisqu'un autre titre semble vouloir s'engouffrer dans les limites de notre imagination : QuestHaven.



Pour en revenir au futur jeu de Resolution Games, aucun détail supplémentaire n'a été annoncé, et les plateformes restent pour l'instant inconnues. Nous ne savons pas non plus s'il s'agira d'un jeu de création ou un simple jeu reprenant une partie de l'univers de la fameuse licence. Ce que nous espérons, c'est que le jeu soit disponible à la fois sur les casques autonomes et PCVR.

Et vous, qu'en attendez-vous ? Le dernier casque de réalité mixte est disponible sur le site de Meta et sur Amazon. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 549,99 euros tandis que celui avec 512 Go, lui, est vendu à 699,99 euros.