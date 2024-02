Baldur's Gate 3 rapporte très gros aux propriétaires de Donjons et Dragons

Baldur's Gate 3 aura été la grosse surprise de l'année 2023, Larian Studios a lancé en version finale son jeu de rôle dans l'univers de Donjons & Dragons, séduisant des millions de joueurs sur PC, PlayStation 5 puis Xbox Series X|S. Le développeur belge se garde de dévoiler le chiffre de ventes, mais BG3 a rapporté énormément d'argent à quelqu'un d'autre.

Dans son dernier bilan financier, Hasbro accuse une baisse des revenus de 15 %, mais Wizards of the Coast est en hausse de 10 %. L'éditeur de jeux américain appartient à Hasbro et détient la franchise Donjons et Dragons, la CFO Gina Goetter affirme que Baldur's Gate 3 a rapporté environ 90 millions de dollars de revenus à Hasbro. Le CEO Chris Cocks promet un bel avenir sur le long terme au RPG, déclarant au passage que « Baldur's Gate 3 est juste le premier de nombreux jeux vidéo à venir dans les 10 prochaines années » dans la franchise D&D.

Les fans de medieval fantasy vont donc avoir des donjons à explorer et des dragons à occire pendant un long moment, avec qui sait, peut-être un Baldur's Gate 4 un jour ou l'autre. Vous pouvez retrouver Baldur's Gate 3 à 59,99 € sur GOG.com.

