DOOM 3: VR Edition annoncé et déjà daté sur PS VR

Après avoir réaffirmé son soutient envers la réalité virtuelle la semaine dernière en officialisant un successeur au PlayStation VR la semaine dernière, Sony Interactive Entertainment a décidé de dédier ce mercredi aux jeux VR à venir sur PS4. La première des six annonces du jour concerne un jeu signé id Software et Bethesda, le FPS DOOM 3: VR Edition !

Déjà jouable sur Oculus Quest 1 et 2, ce classique va donc pouvoir être expérimenté en réalité virtuelle à l'aide du PlayStation VR à compter du 29 mars, date de sa sortie sur PS4. Évidemment, la compatibilité avec la PS5 sera assurée, à condition de posséder l'adaptateur pour la caméra. Au programme, le jeu de base et ses extensions Resurrection of Evil et The Lost Missions, prenant place dans un complexe de l'UAC sur Mars, avec évidemment des tas de démons à dézinguer. Voici ce qu'en dit le PlayStation Blog :

Découvrez les secrets des expériences contre-nature de l’UAC, affrontez des monstres effroyables dans des environnements exigus et maniez un arsenal emblématique (et surnaturel), le tout agrémenté de textures, de shaders et d’effets sonores revus et corrigés. Arriverez-vous à survivre contre les forces de l’Enfer dans ce concentré d’action proposant plus de 15 heures de jeu ? Plongez au cœur de la terreur avec de toutes nouvelles améliorations en réalité virtuelle, vous permettant notamment d’observer dans les coins, de mettre à profit la détection de mouvements pour orienter vos tirs avec des armes équipées d’une torche, de faire rapidement volte-face pour surprendre les démons qui se faufilent dans votre dos, ou encore de consulter en un instant votre santé, votre armure et vos munitions restantes sur un écran fixé à votre poignet. En plus de l’action, de l’horreur et du gameplay unique du jeu d’origine qui ont fait la renommée de la saga, les fans de réalité virtuelle vont connaître une expérience infernale avec DOOM 3: VR Edition.

Si vous ne possédez pas de PlayStation VR, vous pouvez acheter un pack à 299,99 € chez Cdiscount.

