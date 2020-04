Doraemon Story of Seasons : la version PS4 annoncée et datée en Occident

Doraemon est tellement connu au Japon qu'il a depuis longtemps franchi les frontières de l'Archipel, et le jeu vidéo de Marvelous va faire de même sur PC. Doraemon Story of Seasons n'est déjà pas tout jeune, est il est sorti en juin 2019 sur Switch au Japon avant de débarquer dans le monde entier en octobre dernier, accompagné d'une version PC.

Mais Bandai Namco, qui édite Doraemon Story of Seasons, avait annoncé l'arrivée au Japon d'une version PlayStation 4, attendue le 30 juillet prochain. Que les joueurs occidentaux se rassurent, cette version arrivera également en Occident, Doraemon Story of Seasons sortira le 4 septembre 2020 sur PS4 en Europe et en Amérique du Nord.

Doraemon Story of Seasons met évidemment en scène le petit chat-robot tout droit venu du XXIIe siècle et qui doit bâtir sa ferme avec Nobita Nobi et ses amis, car oui, le gameplay est basé sur la franchise Story of Seasons (Harvest Moon) de Marvelous. Une bande-annonce est à retrouver ci-dessus, ainsi que des images sur la seconde page.