Il est impossible de comprendre le Virtual Boy sans revenir à monsieur Gunpei Yokoi. Bien avant d’être associé à l’échec de 1995, il est l’un des architectes majeurs du Nintendo moderne. Entré chez le constructeur nippon en 1965 comme technicien de maintenance, à une époque où l’entreprise fabrique encore des jouets, il va progressivement devenir l’un des piliers de la recherche et développement, au point d’influencer durablement la philosophie industrielle de la firme japonaise.

Gunpei Yokoi croyait que l’innovation venait d’idées intelligentes, pas de technologies coûteuses.

Gunpei Yokoi est notamment à l’origine de la gamme Game & Watch, qui popularise le jeu électronique portable au début des années 80, mais surtout de la Game Boy, lancée en 1989. Son choix d’un écran monochrome peu énergivore, alors que la concurrence mise sur la couleur, est souvent cité comme un pari risqué devenu un succès mondial. Cette approche repose sur une philosophie claire, parfois résumée par l’expression pensée latérale avec des technologies éprouvées. Yokoi privilégie l’autonomie, la simplicité et l’accessibilité plutôt que la démonstration de puissance. Il supervise également la naissance de licences importantes comme Metroid et Kid Icarus, et participe à l’introduction de la croix directionnelle, devenue un standard du jeu vidéo.

C’est dans ce contexte qu’émerge le projet du Virtual Boy. L’idée d’une image en relief accessible au grand public s’inscrit parfaitement dans la logique de Yokoi, qui cherche à exploiter une technologie existante de manière originale plutôt qu’à attendre une solution techniquement idéale. Toutefois, dès les premières phases du projet, les contraintes s’accumulent. La couleur est abandonnée pour des raisons de coût, le choix se porte sur un affichage rouge basé sur des LED, et le développement se fait sous pression, Nintendo souhaitant occuper le marché pendant que la Nintendo 64 est encore en préparation.

Plusieurs témoignages internes indiquent que Gunpei Yokoi considérait le Virtual Boy comme prématuré. Il ne rejetait pas le concept, mais estimait que le matériel et le catalogue n’étaient pas prêts pour une sortie commerciale. Malgré ses réserves, la décision est prise de lancer la console en 1995. Le Virtual Boy devient alors un compromis, fidèle dans l’esprit à la philosophie de Yokoi, mais affaibli par des choix imposés et un calendrier trop serré.

Après l’échec commercial du Virtual Boy, Gunpei Yokoi quitte Nintendo en 1996. La séparation est officiellement amiable, mais marque une rupture symbolique forte. L’année suivante, le 4 octobre 1997, Yokoi meurt à l’âge de 56 ans dans un accident de la route au Japon. Après un léger accrochage sur une autoroute, il sort de son véhicule pour constater les dégâts et est percuté par une voiture arrivant à grande vitesse. Sa mort est accidentelle et sans lien avec Nintendo ou le Virtual Boy. Au moment de sa disparition, il travaillait chez Bandai sur la WonderSwan, une console portable qui rencontrera un succès notable au Japon après sa sortie en 1999.

La trajectoire de Gunpei Yokoi reste aujourd’hui souvent résumée au Virtual Boy, au détriment d’une carrière qui a profondément façonné le jeu vidéo moderne. Plus qu’un concepteur de consoles, il incarne une vision du jeu vidéo centrée sur l’usage, l’intelligence de conception et l’accessibilité, une vision dont le Virtual Boy constitue moins un échec isolé qu’un épisode mal compris.