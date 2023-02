Anthologie Game Boy & Virtual Boy : une édition Brick 'n' Destroy avec un vrai jeu sur cartouche disponible en précommande

La Game Boy aura été la reine des cours de récréation dans les années 90, et elle a permis à Nintendo de s'imposer comme une référence dans le milieu des consoles portables. Une machine qui a marqué toute une génération et qui est à l'honneur dans le livre Anthologie Game Boy & Virtual Boy édité par Geeks-Line.

L'Anthologie Game Boy revient sur l'histoire et la technologie de la console au travers de plus de 1 050 jeux, en faisant un détour par les dérivées Game Boy Pocket et Light. Les fans peuvent également craquer pour l'Anthologie Game Boy & Virtual Boy - Édition 3D qui rajoute des lunettes anaglyphes pour admirer les visuels sur des pages supplémentaires, consacrées à 22 jeux du casque de réalité virtuelle de Nintendo.

Mais surtout, Geek-Lines propose une Édition Brick 'n' Destroy de l'Anthologie Game Boy & Virtual Boy, qui inclut donc un gros livre, les lunettes rouges et bleues, un fourreau collector mais aussi le jeu Brick 'n' Destroy, édité sur une vraie cartouche Game Boy. Un titre développé par Geeks-Line et qui rend hommage à Alleyway, célèbre jeu de casse-brique de la console portable vendu à plus de deux millions d'exemplaires.

Vous pouvez précommander l'Anthologie Game Boy contre 44,90 €, l'Anthologie Game Boy & Virtual Boy – Édition 3D contre 54,90 € et enfin l'Anthologie Game Boy & Virtual Boy - Édition Brick ‘n’ Destroy contre 89,90 €. Tout cela sera disponible dans le courant du mois de juin 2023.