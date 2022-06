Dragon Age: Dreadwolf, le quatrième épisode se trouve un titre officiel, laissant planer l'ombre de Solas

La période estivale a débuté et avec elle la saison des révélations dans l'univers du gaming. Du côté d'Electronic Arts, Star Wars Jedi: Survivor s'est ainsi montré la semaine dernière et s'est au tour d'une autre licence phare de l'éditeur d'être mise en avant, à savoir Dragon Age. Jusqu'à présent, ce quatrième épisode développé par BioWare était simplement appelé « The Next Dragon Age » et s'était montré au détour d'un teaser fin 2020 lors des Game Awards ou au travers d'un bel artwork le mois suivant. Aux dernières nouvelles, il était « en plein milieu de sa production » en février dernier. Le studio nous redonne enfin de ses nouvelles avec la révélation de son titre, Dragon Age: Dreadwolf.

Cette nouvelle aventure qui prendra toujours place sur le continent de Thedas se dévoilera plus tard cette année, comme indiqué dans un article de blog par BioWare. Forcément, les fans auront reconnu le surnom de Solas, qui est au cœur de la discussion.

Qui est le « Dread Wolf » ? Solas, le Loup Implacable. Certains disent qu'il pourrait être un ancien dieu elfique, mais certains disent que non. D'autres disent qu'il est un traître à son peuple... ou un sauveur qui cherche maintenant à les secourir au prix de votre monde. Ses motivations sont impénétrables et ses méthodes parfois discutables, ce qui lui vaut la réputation d'être une sorte de divinité farceuse - un joueur de jeux sombres et dangereux. Que vous soyez nouveau dans les histoires de Dragon Age ou que vous les ayez toutes expérimentées, l'utilisation de l'homonyme de Solas suggère sans aucun doute un éventail de possibilités infinies sur la direction que peuvent prendre les choses. Mais au cœur de cela, comme dans tous les jeux passés, c'est vous. Si vous êtes nouveau dans Dragon Age, vous n'avez pas à vous soucier de ne pas encore avoir rencontré notre antagoniste. Il se présentera correctement le moment venu, mais nous avons fait allusion à son retour lorsque nous avons annoncé #TheDreadWolfRises en 2018. Davantage de Dragon Age: Dreadwolf plus tard cette année Nous soupçonnons que vous avez des questions et nous y répondrons en temps voulu. Bien que le jeu ne sorte pas cette année, nous nous rapprochons de cette prochaine aventure. Rassurez-vous, Solas place ses pièces sur l'échiquier en ce moment même. C'est tout ce que nous avons pour le moment, mais nous espérons que connaître le titre officiel a suscité une certaine intrigue, car nous parlerons davantage du jeu plus tard cette année ! Que pensez-vous que #Dreadwolf pourrait signifier ? — L'équipe de Dragon Age

En revanche, n'espérez pas jouer à Dragon Age: Dreadwolf de sitôt, car le communiqué de presse accompagnant l'annonce précise bien qu'il ne sortira pas en 2022. Dragon Age Inquisition est lui toujours en vente sur Amazon.