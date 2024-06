Dragon Age: Dreadwolf, le 4e épisode change de nom, sa révélation de gameplay est imminente !

Après l'échec d'Anthem, BioWare est revenu à ses précédentes licences à succès et développe donc actuellement deux gros projets fortement attendus par les joueurs. D'un côté, nous avons le prochain Mass Effect avec ses teasers cryptiques faisant patienter annuellement, qui ne serait pas attendu avant de très nombreuses années. De l'autre, le déjà plus concret Dragon Age: Dreadwolf, dont du gameplay avait supposément fuité l'an dernier. En décembre, une vidéo dévoilait quelques aperçus des environnements que nous pourrons arpenter à Thedas et, surtout, le studio nous donnait alors rendez-vous à l'été 2024 pour enfin avoir une révélation complète du jeu. Les saisons étant ce qu'elles sont dans le domaine vidéoludique, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour cela.

Oui, BioWare vient de partager un article sur son site, nous donnant rendez-vous le mardi 11 juin à 17h00 pour un premier aperçu du gameplay de ce 4e Dragon Age d'une durée de 15 minutes. Il n'y aura pas trop de spoilers, car il s'agira du tout début de l'aventure.

Toutefois, vous pouvez oublier Dragon Age: Dreadwolf, car il a été renommé Dragon Age: The Veilguard. Nous concernant, « Dreadwolf » avait quelque chose d'un peu plus percutant comme titre, mais il faudra faire avec. Le producteur exécutif Gary McKay a expliqué la raison de ce changement en plus de dévoiler quelques détails inédits !

Après le lancement de Dragon Age: Inquisition, le studio a eu une incroyable opportunité d'explorer, de tester et de valider une variété de concepts de gameplay alors que nous travaillions pour déterminer à quoi pourrait ressembler le prochain Dragon Age. Nous avons tout mis sur la table, ce qui incluait même un concept multijoueur. Le temps que nous avons passé à expérimenter et à itérer nous a progressivement appris beaucoup de choses. Ce travail et le formidable soutien d’EA nous ont aidés à nous recentrer sur la création d’un incroyable jeu solo, avec tous les choix, personnages et constructions du monde que vous attendez de nous.

Chez BioWare, nous créons des mondes d’aventure, de conflit et de camaraderie, où vous êtes au centre de tout. Comme les fans de notre franchise le savent, chaque jeu Dragon Age propose une nouvelle histoire autonome. Se déroulant dans le monde de Thedas, ces contes explorent des lieux et des menaces épiques, vous plongeant toujours dans un nouveau conflit. Chaque jeu présente également un nouveau héros principal – The Warden, Hawke, The Inquisitor – que vous pouvez appeler le vôtre. Vous pouvez vous attendre à tout cela, et bien plus encore, avec le nouveau jeu. Et bien sûr, tout comme votre héros unique, ce ne serait pas un jeu Dragon Age sans un incroyable groupe de compagnons, n'est-ce pas ?

Chacun des sept personnages uniques qui composent vos compagnons aura une histoire riche et passionnante où les décisions que vous prendrez auront un impact sur vos relations avec eux - ainsi que sur leur vie. Vous réunirez cette équipe de héros inoubliables pour affronter une nouvelle menace terrifiante qui se déchaîne sur le monde. Naturellement, le Loup Implacable joue toujours un rôle important dans cette histoire, mais c'est vous et vos compagnons - et non vos ennemis - qui êtes au cœur de cette nouvelle expérience.

Nous avons ainsi changé le nom du jeu, car le titre original ne reflétait pas à quel point nous sommes attachés à nos nouveaux héros, à leur histoire et à la façon dont vous devrez les réunir pour sauver Thedas. Nous sommes fiers de vous présenter Dragon Age: The Veilguard.