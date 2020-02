Dragon Ball FighterZ : les statistiques et techniques de Kefla dévoilées dans le V Jump, un mode Entraînement annoncé

La finale du Red Bull World Tour de Dragon Ball FighterZ a servi de théâtre à l'annonce d'un FighterZ Pass 3 pour le jeu de combat de Bandai Namco développé par Arc System Works. En plus de voir Gokû Ultra Instinct et le Dramatic Finish de Gokû et Freezer contre Jiren, c'est la puissante Kefla qui a été annoncée en DLC.

Le V Jump ne pouvait pas passer à côté de son arrivée le 28 février sur consoles et PC (le 26 en accès anticipé), et a consacré deux pleines pages à cette guerrière de l'Univers 6, fusion de Kale et Caulifla, ainsi qu'aux nouveautés de gameplay. Pour commencer, voici ses statistiques :

Pouvoir : S

Vitesse : S

Portée : A

Technique : B

Énergie : S

Prise en main : SS

Du côté de ses techniques, nous apprenons qu'elle attaquera de base avec son Fist Cannonball et son Gigantic Breaker, et disposera du Gigantic Ray comme Super ainsi que du Gigantic Burst en Attaque météore.

En ce qui concerne les nouveautés générales, en plus du système de Z Assist Select, un Limit Breaking Super Power permettra une fois la jauge devenue dorée d'accroître la puissance de notre combattant en plus du possible boost déjà disponible. Enfin, un mode Entraînement servira à apprendre les bases et relever des défis pour obtenir des récompenses.

Nous devrions rapidement en apprendre davantage directement par Bandai Namco d'ici la semaine prochaine.