Dragon Ball Z: Kakarot, personnages de soutien, Carddass et missions, des informations fuitent !

Dragon Ball Z: Kakarot aura droit à quelques pages dans le magazine japonais, V Jump, qui sortira le 20 décembre prochain. Pour ne pas changer, Ryokutya a pu se procurer un exemplaire avant l'heure et partage quelques informations intéressantes. Quoi de bon à se mettre sous la dent aujourd'hui ?

Pour commencer, sachez, et pour rappel, que des personnages de soutien viendront nous prêter main-forte pendant notre aventure. Le prochain numéro dévoile différents supports, à savoir Trunks, Goten et C-18. En outre, il y aura des scénarios à part de l'histoire principale et d'autres protagonistes de soutien qui se débloqueront après l'affrontement final face à Majin Buu, et la machine à voyager dans le temps de Trunks sera de la fête. Autre point et pas des moindres, des Carddass (des cartes connues des fans) pourront être collectées en achevant des scénarios, des missions, etc. Il y en aura plus de 100 à collectionner. Pour finir, un mode dit Visual permettra de jeter un œil sur les différentes histoires, les mondes, les personnages, et d'écouter les BGM.

Bien évidemment, Bandai Namco communiquera sur la chose prochainement. Par ailleurs, le titre aura droit à une présentation à la Jump Festa 2020, prévue ce week-end. La date de sortie de Dragon Ball Z: Kakarot est fixée au 17 janvier 2020.

