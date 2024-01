Dragon's Dogma 2 : son directeur est contre une fonctionnalité très présente dans les open worlds

En mars prochain, Capcom lancera Dragon's Dogma 2, un Action-RPG très attendu par les fans du premier volet. Un titre qui nous plongera dans un univers de medieval fantasy en monde ouvert, mais son directeur a récemment exprimé son avis concernant une fonctionnalité très présente dans ce genre de jeux.

Dans un entretien accordé à IGN, Hideaki Itsuno s'est longuement attardé sur les déplacements rapides dans les jeux en open world, qui permettent de voyager d'un point à un autre sans se fouler. Une fonctionnalité qui sera évidemment présente dans Dragon's Dogma 2, mais Hideaki Itsuno rappelle que les joueurs ne pourront pas en abuser, comme dans le premier volet. De toute façon, il y aura toujours des choses à découvrir :

Essayez-le. Voyager est ennuyeux ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est un problème que parce que votre jeu est ennuyeux. Tout ce que vous avez à faire est de rendre le voyage amusant. C'est pourquoi vous placez les choses au bon endroit pour que les joueurs les découvrent, ou inventez des méthodes d'apparitions d'ennemis qui créent des expériences différentes à chaque fois, ou forcez les joueurs dans des situations aveugles où ils ne savent pas si c'est sûr ou non à dix mètres devant eux. Nous avons consacré beaucoup de temps à concevoir un jeu dans lequel vous pouvez tomber sur quelqu'un et quelque chose se produira. Ainsi, même si les déplacements rapides sont acceptables, nous avons décidé de concevoir le type de carte où les joueurs décideront eux-mêmes de se déplacer en monture ou à pied pour profiter du voyage.

Si la quasi-totalité des jeux en open world proposent des voyages rapides, souvent illimités, certains titres ont réussi à rendre leur monde tellement passionnant et riche en détails que les joueurs préfèrent faire le voyage à cheval ou à pied, comme dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ou Elden Ring. Dragon's Dogma 2 sera-t-il aussi passionnant que ces deux titres ? Réponse le 22 mars prochain, date de sortie du jeu sur PC, PS5 et Xbox Series X[S. Vous pouvez le précommander à partir de 58,49 € sur Amazon, la Fnac et Gamesplanet.

