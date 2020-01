Draugen : les versions PS4 et Xbox One enfin datées

Draugen se fait désirer sur consoles de salon. Le jeu de Red Thread (Dreamfall Chapters) avait été officialisé en 2013, et après de longues années d'attente, il devait arriver sur PC, PS4 et Xbox One en 2019. Finalement, seule la version pour ordinateurs est disponible à l'heure actuelle.

Mais Draugen voit enfin le bout du tunnel, et via une nouvelle bande-annonce, Red Thread vient de dévoiler que la date de sortie de son jeu d'aventure est fixée au 21 février 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One.

Pour rappel, Draugen nous emmène en Norvège, dans les années 20, alors que Teddy et Alice se rendent dans un petit village. Simulateur de marche par excellence, le titre propose de découvrir l'histoire du village en explorant les lieux et en découvrant des indices.

