Dreams : les créations des joueurs mises à l'honneur dans un nouvel évènement communautaire spécial Halloween

Le jeu de création exclusif à la PlayStation 4, Dreams, accueille un nouvel évènement communautaire spécialement dédié à Halloween. Pour la petite histoire, Media Molecule avait lancé le All Hallow’s Dreams du 8 septembre jusqu’au 27 septembre. Les joueurs devaient créer leurs plus belles maisons hantées et citrouilles.

Ainsi, depuis le 15 octobre, les joueurs peuvent contempler les créations de la communauté. Chaque demeure a un étage qui lui est propre, et vous pouvez donc vous déplacer grâce à un ascenseur pour les visiter. Les développeurs ont stipulé :

L’attraction principale de #AllHallowsDreams est les maisons hantées fabriquées par la communauté. Chaque pièce a été conçue par un membre différent de la communauté de Dreams, ce qui donne lieu à une incroyable diversité de styles et d’interprétations d’Halloween. Et comme vous vous en doutez, vous allez sursauter plus d’une fois ! Cela dit, vous pourrez explorer les maisons hantées à votre propre rythme. Après la DreamsCom, nous avons voulu faire en sorte que les joueurs aient moyen d’avancer sans pression. Tout en conservant la thématique de la maison hantée, il nous a semblé que le meilleur moyen d’y parvenir était un ascenseur (qui grince). Il vous permet de choisir les étages que vous voulez visiter dans l’ordre que vous voulez. Donc, si vous avez envie d’en revivre un, c’est très facile ! Bien sûr, Halloween ne serait pas Halloween sans ses déguisements. En vous lançant dans All Hallows’ Dreams, vous pouvez choisir entre différentes tenues pour votre personnage. Nous avons hâte de découvrir les tenues que vous allez choisir, alors pensez à partager vos captures d’écran sur les réseaux sociaux !

Enfin, des friandises en forme de diablotins sont également de la partie. Les joueurs peuvent les obtenir s'ils se connectent.

L’autre bon côté d’Halloween, c’est les bonbons, n’est-ce pas ? Dans ce cas, nous avons une sorte de bonbon à vous proposer pour All Hallows’ Dreams : de nouveaux follets ! Tous plus adorables les uns que les autres, ils sont disponibles pour tous les joueurs de Dreams au lancement de All Hallows’ Dreams et n’attendent qu’à être utilisés avec vos personnages dans les maisons hantées ! Nous les adorons tous autant les uns que les autres, alors dites-nous lesquels sont vos préférés sur les réseaux sociaux ! Vous ne pouvez recevoir ces nouveaux follets qu’à condition de vous connecter à Dreams entre le 15 et le 31 octobre, mais ensuite, ils sont à vous pour toujours. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de les obtenir.

Vous savez tout ! Notez que vous pouvez acheter Dreams sur Amazon pour 19,99 €.