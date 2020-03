DRIVECLUB dit adieu à son multijoueur, les serveurs ferment aujourd'hui

DRIVECLUB aurait dû être le jeu de course référence de la PS4, mais son lancement entaché de nombreux bugs lui a mis des bâtons dans les roues. Evolution Studios a tout de même redressé la barre au fil des mois avec d'appréciables mises à jour, permettant tout de même à l'exclusivité de dépasser les deux millions de vente en 2015, le dernier décompte en date.

Six ans plus tard, le projet va perdre une bonne partie de son intérêt avec la fermeture de ses serveurs. La nouvelle a été annoncée il y a pile an, et les DLC et le Season Pass ne peuvent plus être achetés depuis septembre, mais elle ne prendra effet qu'au terme de cette journée du 31 mars 2020. À partir de demain, vous ne pourrez plus utiliser votre Season Pass ou représenter votre Club en ligne, participer à des courses et défis en multijoueurs, créer des évènements, ou profiter des classements et de consultation du progrès des autres joueurs.

Les serveurs fermeront très précisément cette nuit à 0h59 heure française, aussi bien pour DRIVECLUB que DRIVECLUB Bikes et DRIVECLUB VR. Malgré tout, il sera toujours possible de gagner des trophées hors-ligne et profiter de l'ensemble du contenu solo, y compris celui débloqué par les extensions.