E3 2021 : Death's Door, une date de sortie pour l'Action-RPG avec un corbeau

Devolver Digital a profité de sa présentation loufoque à l'E3 2021 pour donner des nouvelles de Death's Door, le jeu de rôle et d'action d'Acid Nerve qui suit un Corbeau dans un monde étrange. Le titre a notamment eu droit à une nouvelle bande-annonce de gameplay, à admirer juste ici :

Dans Death's Door, le joueur incarne donc un Corbeau chargé de collecter les âmes des morts, mais l'une d'elles se fait dérober par un mystérieux voleur qui l'emmène dans un royaume où la mort n'a plus d'effet. Les créatures grandissent sans fin et ont développé de puissants pouvoirs, le Corbeau va avoir du fil à retordre pour les affronter et récupérer l'âme recherchée.

La date de sortie de Death's Door vient donc d'être dévoilée, et elle est fixée au 20 juillet 2021 sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One.