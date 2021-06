E3 2021 : Super Robot Wars 30, un épisode anniversaire dévoilé en vidéo

Le Nintendo Direct japonais de l'E3 2021 était pour ne pas changer un peu différent du nôtre, notamment dans l'ordre de diffusion des annonces. Certaines lui sont pourtant restées exclusives, notamment celle de Super Robot Taisen 30, ou Super Robot Wars 30, c'est comme vous voulez. Place à une petite bande-annonce pour se mettre dans le bain :

Attendu dès cette année au Japon et en Asie avec des sous-titres en anglais, cet épisode célébrant le 30e anniversaire de la licence sortira sur PS4, Switch et PC (Steam). Peu d'informations ont pour le moment été données, mais toute la lumière sera faite sur le projet le 11 juillet à l'occasion de l'évènement Super Robot Wars Hagane no Chou Kanshasai 2021. Voici une description partagée par Gematsu :

Dans cette histoire originale, des robots de diverses œuvres d'animation telles que Mazinger Z: Infinity, Super Electromagnetic Robot Combattler V, Mobile Suit Zeta Gundam et Code Geass: Lelouch of the Re;surrection transcendent les limites de leurs œuvres et se rassemblent en un même endroit.

Si vous souhaitez découvrir cette licence de Tactical RPG comptant plus de 90 jeux à son actif, certains d'entre eux sont disponibles en import via Amazon, à condition d'y mettre le prix...