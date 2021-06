E3 2021 : Super Smash Bros. Ultimate, Kazuya Mishima de Tekken annoncé au roster !

Non content d'avoir de base un immense roster de personnages cultes, Super Smash Bros. Ultimate a accueilli depuis son lancement Joker (Persona 5), le Héros de Dragon Quest, Banjo & Kazooie, Terry Bogard et Byleth (Fire Emblem: Three Houses) dans un premier Fighters Pass, puis Min Min (ARMS), Steve et Alex (Minecraft), Sephiroth (FFVII) et Pyra/Mythra (Xenoblade Chronicles 2) dans le second toujours en cours. Avec deux combattants inconnus prévus d'ici la fin de l'année, nous attendions évidemment une annonce lors du Nintendo Direct de l'E3 2021 et venons d'être servis, rien de surprenant après tout. Alors, qui a reçu son invitation ?

Le prochain arrivant sera donc Kazuya Mishima, tout droit venu de la licence Tekken de Bandai Namco. La cinématique servant à l'introduire a joué la carte de l'humour avec ses victimes se faisant jeter dans la lave, sauf Kirby qui est bien trop puissant pour se faire avoir ! D'ailleurs, Heihachi peut être aperçu et devrait faire partie du public.

Pour découvrir plus en détail Kazuya, au-delà du gameplay du Nintendo Direct, nous avons rendez-vous pour une présentation d'environ 40 minutes dédiée, avec nul autre que Masahiro Sakurai, le 28 juin à 16h00. Des visuels sont à admirer en page suivante.

