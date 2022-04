El Shaddai: Ascension of the Metatron annoncé sur Switch, un rendez-vous pour les premières infos

El Shaddai: Ascension of the Metatron est sorti en 2011 sur PlayStation 3 et Xbox 360, puis 10 ans plus tard sur PC. Mais Sawaki Takeyasu et Crim n'en ont pas fini avec leur jeu d'action et de plateforme, qui va encore faire parler de lui cette année avec une nouvelle version, teasée par le développeur :

Eh oui, El Shaddai: Ascension of the Metatron est attendu sur Nintendo Switch, à une date encore inconnue. Il ne faudra heureusement pas attendre bien longtemps avant d'en savoir davantage, le studio nous donne rendez-vous le 1er mai pour une présentation dédiée au 11e anniversaire du jeu, et donc à ce portage sur Switch.

El Shaddai: Ascension of the Metatron nous emmène pour rappel aux côtés d'Enoch, aidé par Lucifer pour retrouver des anges déchus. Vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon.