El Shaddai: Ascension of the Metatron, date de sortie, épilogue exclusif et trailer laid pour la version PC du jeu d'action vétérotestamentaire

Imaginé par Sawaki Takeyasu (Devil May Cry) et Masato Kimura (Okami, Viewtiful Joe), El Shaddai: Ascension of the Metatron avait attiré bien des curieux en raison de son histoire tournant autour des thématiques de l'Ancien Testament, et plus particulièrement du Livre d'Énoch. Le succès du jeu de Ignition Entertainment fut néanmoins assez limité, et ses seules versions PS3 et Xbox 360 ne lui ont pas permis de durer dans le temps.

C'est donc avec intérêt que nous avions appris cette année que El Shaddai: Ascension of the Metatron serait porté sur PC via Steam. Un lancement à la mi-avril avait été évoqué, mais comme vous l'aurez constaté, la promesse n'a pas été tenue. Bonne nouvelle, la date de sortie vient officiellement d'être fixée au 1er septembre 2021 à 17h00, au prix de 39,99 € (31,99 € jusqu'au 15 septembre). Un Deluxe Pack à 79,99 € comprendra un artbook et la bande-son au format numérique, achetables séparément, qui aura l'avantage d'être affiché à -45 % dans les 2 semaines suivant la sortie.



Un trailer bien moche avec plus de texte et de chiffres que de jolis visuels vient mettre à plat toutes ces annonces. Il confirme surtout que la version Steam sera livrée avec un épilogue inédit exclusif et une nouvelle baptisée Lucifer's Fall liée à celle-ci. De quoi attiser la curiosité des fans de la première heure et de ceux qui sont passés à côté ?