Endless Legend 2 : Amplitude Studios retrouve son indépendance et mise sur sa communauté

Amplitude Studios vit une actualité importante avec Endless Legend 2, et nous avons eu l’occasion d’échanger avec son PDG et directeur créatif historique, Romain de Waubert. L’entretien a permis d’évoquer la philosophie du studio, l’importance de la communauté et la place singulière du genre 4X, si exigeant mais aussi porteur de belles promesses.

Dès le début, Romain insiste sur ce qui l’a poussé à lancer l’aventure Amplitude. « À l'origine, j’étais directeur créatif, et c’est par passion pour les jeux de stratégie 4X que j’ai voulu créer Amplitude, avec plein de fous qui m’ont rejoint dans cette aventure. » Le 4X est un terme inventé dans les années 90 par des journalistes, et qui regroupe les notions de expand, explore, exploit, exterminate. En d’autres termes, il s’agit d’explorer, de s’étendre, d’exploiter les ressources et parfois de combattre. Mais réduire ce genre à la guerre serait trop simpliste. « On peut gagner par l’économie, la science ou la diplomatie. Venise s’est imposée par le commerce, la France par la diplomatie, l’Angleterre et les Hollandais par l’économie. Ce n’est pas toujours la guerre. »



Le paysage du 4X reste très restreint, avec seulement quelques grands noms qui tiennent encore le haut de l’affiche. Firaxis et sa série Civilization, Amplitude avec Endless et Humankind, et Paradox qui préfère parler de grande stratégie. Au-delà, peu de studios s’y risquent, tant le public est exigeant et intraitable face au moindre faux pas. C’est aussi ce qui pousse Amplitude à impliquer ses joueurs dès les premières étapes de développement, afin de construire les jeux main dans la main.

La question de Sega revient naturellement dans la discussion. Amplitude a longtemps évolué dans l’ombre de l’éditeur japonais, avec un sentiment de liberté créative, mais aussi une inertie certaine. « L’éditeur nous laissait une vraie autonomie, mais le poids des validations ralentissait tout. Jamais Sega n’imposait de détails absurdes, mais attendre des mois pour avancer sur une idée pouvait bloquer. » Depuis l’indépendance du studio, le changement est radical. « Quand on veut faire quelque chose, on décide vite, sans attendre neuf mois. C’est énorme et relaxant. »

Romain de Waubert : « J’espère que l’univers Endless se démocratisera grâce à la série animée ».

Quitter un grand groupe avait aussi ses risques. Un studio de 150 personnes ne peut pas s’offrir tous les experts que l’on trouve chez un éditeur international. D’où la nécessité de s’entourer d’investisseurs solides. Romain se dit fier d’avoir convaincu BPI en France, gage de stabilité, mais aussi Griffin, l’un des plus gros fonds spécialisés dans le jeu vidéo aux États-Unis. « Personne n’a jamais investi sur Amplitude sans aimer la communauté. Avec Game2Gether, c’est vraiment notre ADN. »

Cette communauté, qui peut effrayer certains éditeurs par la diversité de ses avis, reste au cœur du projet. Romain insiste : « Écouter tout le monde peut être contradictoire, mais avec l’expérience, nous savons capter les retours et garder une direction claire. »

L’avenir de l’univers Endless passera aussi par une série animée. Le créateur y voit un prolongement naturel : « Dans notre processus, l’art et le design s’influencent mutuellement. La série ouvrira de nouvelles portes, de nouvelles histoires, de nouvelles quêtes. Elle nous permettra aussi de toucher un autre public. » L’exemple de Fallout, dont la série a relancé l’intérêt pour le jeu, n’est pas loin.

Côté gameplay, Endless Legend 2 mise sur un monde océanique en constante évolution. Un choix pensé pour pallier un défaut inhérent au 4X : la fin progressive du plaisir de l’exploration. « Avec notre système, le niveau de l’eau descend plusieurs fois en cours de partie. Cela révèle de nouveaux territoires pour tout le monde en même temps, recrée une phase de découverte et génère des tensions. Ça renouvelle le gameplay et équilibre la durée. »

Les factions seront également variées, avec des propositions inédites. Romain cite les Nécrophages, « rigolos à jouer », mais aussi les Shérédin, plus humanoïdes et donc plus accessibles pour les nouveaux venus.

La récente démo a servi de test grandeur nature. Déjà, 5 000 joueurs avaient accès au jeu depuis plusieurs mois et partageaient leurs impressions. La démo a permis d’aller plus loin en rassurant les curieux. « C’est le meilleur moyen de se faire une opinion. Un tiers des joueurs ont rempli le questionnaire à la fin, ce qui est précieux. »

En regardant vers l’avenir, le PDG se montre optimiste. Selon lui, l’industrie sort d’une période sombre et s’apprête à entrer dans une belle phase. De nouvelles consoles arrivent, de nouvelles plateformes s’ouvrent, et Amplitude compte bien être présent pour proposer les meilleurs jeux de stratégie. « J’espère que l’univers Endless se démocratisera grâce à la série animée. »

La conclusion se fait sur les supports portables, auxquels Romain accorde beaucoup d’importance. « J’adore jouer à nos jeux sur Steam Deck. Il n’y a aucune raison qu’ils ne soient pas sur Switch 2. Un tiers des joueurs de Humankind sont déjà sur console. »

Endless Legends II sera disponible le 22 septembre 2025 en, accès anticipé et vous pouvez le trouver à un bon prix chez notre partenaire Gamesplanet.