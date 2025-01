Endless Legend 2 : une suite au 4X français annoncée en vidéo

Alors que la plupart des regards étaient tournés hier soir vers le Xbox Developer_Direct 2025, Amplitude Studios tenait quant à lui son évènement annuel Amplified, afin de faire le point sur ses différentes productions. Le studio français, de nouveau indépendant après avoir quitté SEGA, a notamment dévoilé Endless Legend 2 :

Plus de 10 ans après la sortie du premier volet, le 4X très apprécié des joueurs va enfin avoir droit à une suite, qui se laissera approcher avec un Early Access au début 2025, voire dès la fin du mois de janvier pour les membres Insiders. Amplitude Studios nous fait les présentations :

UN MONDE EN CONSTANTE ÉVOLUTION À EXPLORER



Le jeu se déroule à Saiadha, un monde océanique à la fois stupéfiant et dangereux, où les saisons changent constamment et où de gigantesques chutes d'eau transforment radicalement le paysage. Au reflux des eaux, l'environnement apparait autant comme un obstacle que comme une opportunité de découverte. Les joueurs devront s'adapter à ces changements constants, affronter d'anciennes menaces pour découvrir les secrets enfouis dans les profondeurs de Saiadha. Chaque cataclysme apporte de nouveaux dangers, mais aussi des possibilités uniques. UNE LEGENDE A FORGER



Dans un monde où toutes les décisions comptent, les joueurs pourront choisir entre plusieurs factions, chacune ayant sa propre philosophie, ses propres forces et son propre style de jeu, offrant ainsi une expérience de jeu unique. Leur diversité se reflète dans leur gameplay asymétrique, garantissant des parties toutes différentes les unes des autres. Quatre factions uniques seront disponibles dès le lancement du jeu en Accès Anticipé, et deux autres seront ajoutées d'ici la sortie officielle du jeu. Les joueurs devront mener leur héros dans des aventures épiques pour conquérir de nouveaux territoires, gagner de l'expérience et construire des relations profondes avec leurs alliés comme avec leurs rivaux. LE PROGRAMME INSIDERS DISPONIBLE LE 30 JANVIER



Pour les joueurs impatients d'explorer le prochain chapitre de l'univers ENDLESS, voici des nouvelles réjouissantes : le programme Insiders est de retour ! Grâce à cette opportunité exclusive, une sélection de joueurs pourra tester le jeu avant sa sortie officielle en Accès Anticipé. Ils pourront ainsi fournir des retours précieux qui aideront les développeurs à peaufiner et améliorer l'expérience de jeu. COMMENT DEVENIR UN INSIDER ?



Il suffit de remplir le formulaire de candidature disponible ici. Bien que le studio fasse le maximum pour inclure le plus grand nombre de joueurs, tous les candidats ne seront pas forcément sélectionnés à chaque phase de test. Cependant, leur candidature sera prise en compte lors des phases de test suivantes.

Notons par ailleurs qu'Endless Legend 2 sera édité par Hooded Horse, déjà derrière Manor Lords, Against the Storm ou encore Shadow Gambit: The Cursed Crew. Pour l'instant, il faut se contenter de ça et d'une bande-annonce, de plus amples informations devraient arriver prochainement.

Vous pouvez retrouver Endless Legend: Definitive Edition à 87,39 € sur Gamesplanet.