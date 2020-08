eShop : les jeux Switch d'août 2020 à ne pas rater selon Nintendo

C'est malheureusement déjà la fin du mois d'août, alors pour ne pas changer, Nintendo diffuse une vidéo mettant en lumière quelques productions disponibles sur l'eShop de la Switch et qui méritent le coup d'œil. Quoi de neuf cette fois ? Eh bien, si vous avez suivi le récent Indie World Showcase, vous les connaissez déjà presque tous.

Sans plus attendre, voici la sélection de cinq jeux effectuée par l'éditeur :

Incarnez Stella la Navigatrice, une passeuse d’âmes. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d’amitié avec les esprits et prenez soin d’eux avant de les mener vers l’au-delà. Cultivez, prospectez, pêchez, récoltez, cuisinez et fabriquez tout ce dont vous aurez besoin pour traverser des mers mystiques. Vous pouvez également incarner Daffodil le chat pour une aventure en mode coopératif à deux joueurs. Partagez des moments privilégiés avec vos défunts passagers, façonnez des souvenirs inoubliables et apprenez comment dire adieu à vos chers amis.

Manifold Garden est un jeu qui réinvente les lois de la physique.

Redécouvrez la gravité et explorez un magnifique monde escherien à l'architecture impossible. La géométrie se répète à l'infini dans toutes les directions et toute chute vous renvoie à votre point de départ. Manipulez la gravité pour changer de perspective et voir le monde sous un autre œil. Appropriez-vous les règles de cet univers et restaurez la vie et la végétation dans ce monde stérile.