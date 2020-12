Evangelion : l'album tiré de la série animée arrive enfin en France !

Série animée culte des années 90, Neon Genesis Evangelion raconte l'histoire de Shinji Ikari, un adolescent de 14 ans devenant pilote de mecha géant, nommé EVA, afin de combattre les Anges, et éviter ainsi la fin de l'Humanité. Les musiques de l'anime et celle du film ont aujourd'hui droit à leur propre album bientôt disponible en France.

Annoncé en streaming, téléchargement, CD et vinyles, l'album nommé Evangelion Finally réunira 15 chansons, interprétées entre autres par Yoko Takahashi et Megumi Hayashibara, dont deux musiques inédites. L'album au format vinyle sera composé d'une pochette reprenant le style graphique de la série dans lequel seront glissés deux disques de couleur rose avec des éclats violets. Les chansons seront donc bien évidemment celles de la série Neon Genesis Evangelion ainsi que celles du film Evangelion : 2.0 You Can (Not) Advance.

TRACKLIST

1. The Cruel Angel’s Thesis

2. FLY ME TO THE MOON (YOKO TAKAHASHI Acid Bossa Version)

3. Soul’s Refrain

4. THANATOS -IF I CAN’T BE YOURS5. KOMM, SUSSER TOD (M-10 Director’s Edit Version)

6. KYOU NO HI WA SAYOUNARA

7. TSUBASA WO KUDASAI

8. FLY ME TO THE MOON (2020 Version)

9. Kokoro yo Genshi ni Modore 2020

10. Mugen Houyou

11. Shiawase wa Tsumi no Nioi

12. Come sweet death, second impact

13. Dilemmatic triangle opera

14. The Image of black me

15. Dilemmatic triangle opera AYANAMI Version