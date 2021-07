Amazon Prime Video : Evangelion, Grave, Ghost Rider... le programme des nouveautés d'août 2021 en France dévoilé

Après un mois de juillet marqué par The Tomorrow War, Amazon Prime Video s'apprête encore une fois à nous proposer des nouveautés variées en août 2021. Il y aura comme toujours des films intéressants, dont Grave, Bons baisers de Bruges, True Grit ou A Cure for Life, tandis que les amateurs d'action pourront se tourner vers les Ghost Rider ou Detective Dee. Les films Evangelion vont également débarquer sur la plateforme, dont Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time en exclusivité occidentale. La nouvelle mini-série évènement avec Nicole Kidman Nine Perfect Strangers sera aussi disponible pour la première fois en France via Prime Video.



Pour le programme complet, ça se passe ci-dessous.

Déjà disponible The Grand Tour: Lochdown (le 30/07) 1er août Grave, de Julian Ducournau

La légende d'Hercule

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

Zoolander 2 2 août Dr. Harrow - Saisons 1 à 2

Ghost Rider, la saga

Historias Lamentables 6 août Cruel Summer - Saison 1

Head Above Water, série-docu sur la natation olympique 9 août Le rythme de la vengeance, avec Blake Lively 10 août Bons baisers de Bruges, avec Colin Farrell 12 août Regression, avec Emma Watson 13 août Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone

Evanlion: 2.22 You Can (Not) Advance

Evanglion: 3.33 You Can (Not) Redo

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time

Modern Love - Saison 2 15 août A Cure for Life 16 août Detective Dee - La trilogie 20 août Nine Perfect Strangers - Saison 1, avec Nicole Kidman

La femme de ses rêves, avec Ben Stiller 21 août Chaud devant !, avec John Cena 22 août True Grit 24 août Chaos Walking, avec Tom Holland et Daisy Ridley 27 août Kevin can f*** himself - Saison 1 30 août The Bold Type - Saison 5

Vous pouvez pour mémoire vous abonner à Amazon Prime et donc à Prime Video pour 5,99 € par mois ou 49,99 € par an.