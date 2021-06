Amazon Prime Video : les sorties de juillet 2021 en France datées

Le mois de juillet 2021 sera encore sous le signe de la variété pour Amazon Prime Video. Il mettra à l'honneur des films récents comme Tout l'argent du monde, Need for Speed, Hérédité, Stronger ou Boss Level, mais aussi des classiques de l'animation de la trempe d'Akira et Demon City Shinjuku. La quatrième saison de The Grand Tour va enfin débarquer en France, mais le gros morceau, ce sera certainement The Tomorrow War, le film de science-fiction inédit avec Chris Pratt.

Pour le calendrier complet, ça se passe ci-dessous.

2 juillet The Tomorrow War 5 juillet Future Man - Saison 3

Mechanic: Resurrection, avec Jason Statham 6 juillet Boss Level

Akira

Demon City Shinjuku

Wicked City

Tout l'argent du monde, de Ridley Scott

Match Point

Need for Speed 9 juillet Florence Foresti : Épilogue 13 juillet Breaking News in Yuba County

Layer Cake, avec un 4 à la place du A

Blackout Total, avec Elizabeth Banks

Sortilège, avec Vanessa Hudgens

Vampire Academy, avec des vampires 15 juillet El Cid - Saison 2 16 juillet Making the Cut - Saison 2 19 juillet La Unidad - Unité anti-terroriste 20 juillet Hérédité

Fur : Un portrait imaginaire de Diane Arbus

Every Breath You Take

Infiltré, avec Dwayne « The Rock » Johnson

Little Children, avec Kate Winslet 23 juillet Jolt, avec Kate Beckinsale

Them - Saison 1, disponible en VF 24 juillet Elle l'adore, avec Sandrine Kiberlain 27 juillet Downsizing

Stronger, avec Jake Gyllenhaal

Victoria : Les jeunes années d'une reine, avec Emily Blunt

The Land of Hope, de Sion Sono 30 juillet The Grand Tour - Saison 4

