EvilvEvil : un FPS avec des vampires teasé en vidéo

Tout fraîchement fondé, EG7 est une compagnie regroupant plusieurs autres firmes comme Antimatter Games, PETROL Advertising, Sold Out Publishing et Toadman Interactive, et il vient de dévoiler cette semaine un nouveau jeu, EvilvEvil, dont voici le premier teaser :

Le titre sera développé par Toadman Interactive (Immortal: Unchained, Project I.G.I.), et il s'agira d'un jeu de tir à la première personne avec des vampires et autres monstres, les développeurs promettant « un scénario dirigé par le joueur et mis à jour en continu ».

Pour le moment, c'est très vague, mais EG7 et Toadman Interactive présenteront plus en détail EvilvEvil lors de la Game Developers Conference, qui aura lieu pour rappel du 16 au 20 mars prochain.