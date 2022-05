Exo One : le jeu d'aventure contemplatif dans l'espace annoncé sur PS4 et PS5

En fin d'année dernière, Future Friends Games et Exbleative lançaient sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et dans le Game Pass Exo One, un jeu d'aventure atypique nous emmenant aux confins de l'espace à bord d'un vaisseau unique en son genre. Un titre contemplatif qui peut rappeler Journey, et qui va prochainement arriver sur PlayStation 4 et PS5.

Dans Exo One, le joueur contrôle un vaisseau conçu avec des technologies extraterrestres inconnues. Le gameplay demande de piloter l'engin au travers de plusieurs mondes, en jouant sur la gravité pour lui donner de l'impulsion. Une « expérience méditative sur la notion de traversée » qui sent bon le 2001 : L'Odyssée de l'espace et qui a droit à une nouvelle bande-annonce, à découvrir ci-dessus.

Exo One sera disponible dans le courant de l'été 2022 sur PlayStation 4 et PS5. Vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon.