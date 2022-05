F1 22 : gameplay maison sur le circuit de Miami et premier avis

Ce week-end, les pilotes de F1 seront à Miami pour découvrir un tout nouveau circuit au pays de l'Oncle Sam, qui sera évidemment intégré au jeu de course de Codemasters et EA Games. Les studios nous ont permis de rouler sur ce tracé inédit, voici un bref avis sur le Miami International Autodrome, et surtout un tour de piste avec une vidéo de gameplay maison du mode Contre-la-montre :

C'est à bord de la Mercedes F1 W13 de Lewis Hamilton, septuple champion du monde, que nous avons foncé sur ce circuit de Miami, un tracé pour le moins varié, avec dès le début des virages rapides qui demandent aux pilotes de bien vérifier ses rétroviseurs avant de s'engouffrer. S'en suit une longue ligne quasiment droite, avec une fin permettant d'activer le DRS, idéal pour doubler quelques monoplaces avant d'enchaîner sur des virages bien plus secs, les freins souffrent, pas question de prendre de risque en tentant de dépasser ici.

Le circuit se poursuit avec une énorme ligne parfaitement droite, là encore avec du DRS pour doubler les monoplaces avec un moteur moins puissant et exploser le speed trap à plus de 330 km/h. Le tracé se termine par des virages rapides avant de repasser sur la grille de départ, à côté des stands, pour une troisième et dernière zone DRS. Un circuit de Miami vraiment plaisant à rouler, qui promet des sensations intenses avec des virages serrés et des lignes droites jusqu'à l'horizon.

Précisions que cette séquence de gameplay a été enregistrée via une démo d'une version en court de développement, avec les graphismes au maximum. La plupart des aides au freinage étaient activées pour ce tour rapide, mais pas les aides à la direction. Il s'agit là d'une toute première approche au jeu, en attendant d'en découvrir davantage dans les prochaines semaines.

La date de sortie de F1 22 est fixée au 1er juillet prochain sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 59,99 € sur Amazon.