F1 24 : la fin d'une ère célébrée dans la Saison 4

Alors que, dans le vrai monde de la réalité véritable, la saison 2024 de Formula One touche bientôt à sa fin, Electronic Arts et Codemasters lancent la Saison 4 de F1 24. L'accent est mis sur « les légendes de la F1 » et « leur histoire et leur héritage dans ce sport », avec notamment un Défi Pro pour... Oscar Piastri.

Oui, le jeune pilote McLaren va terminer sa seconde saison en F1, mais il a tout d'un futur champion. Les joueurs peuvent incarner Piastri sur le Circuit des Amériques (le COTA) pour débloquer une mystérieuse récompense. Heureusement, il y a de vraies légendes vivantes à l'honneur dans la Saison 4 de F1 24, les joueurs peuvent participer à une Carrière en Défi avec Lewis Hamilton, le pilote britannique de Mercedes a droit à cinq épisodes et 16 courses du 13 novembre au 6 janvier prochain, avec des jetons d'XP, des gants, un casque, une combinaison et une livrée « End of an Era » célébrant ses dernières semaines chez Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Le numéro 44 ira pour rappel chez Ferrari en 2025, aux côtés de Charles Leclerc.

Enfin, les joueurs vont pouvoir se lancer dans des scénarios de courses emblématiques comme Abu Dhabi 2021 (le duel final Verstappen vs Hamilton), Spa-Francorchamp 2022 (Max revient P1 après 12 tours en étant parti P14) et Bahreïn 2014 (le duel Hamilton vs Rosberg).

F1 24 est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 64,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

