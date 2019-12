Fairy Tail : la jaquette japonaise dévoilée, réalisée par Hiro Mashima

En cette période de fêtes de fin d'année, l'actualité vidéoludique tourne forcément un peu au ralenti, mais cela n'empêche pas certains éditeurs japonais de partager quelques détails sur leurs productions à venir en 2020.

C'est le cas de Koei Tecmo avec Fairy Tail, le jeu de rôle de Gust qui mettra en scène les fameux mages du manga d'Hiro Mashima à travers plusieurs arcs repris de l'œuvre. Ainsi, c'est la jaquette qui ornera les copies disponibles dans le commerce au Japon, apparaissant également chez les revendeurs en ligne, qui a été dévoilée récemment. Nous retrouvons sur cette dernière une partie des personnages jouables, à savoir Natsu et Lucy accompagnés d'Happy, la mascotte presque indissociable de l'aventure (oui Eden's Zero, c'est à toi que nous pensons), Wendy et Carla, Erza, Gajeel, Gray, Juvia, Sting, Rogue et Jellal. L'illustration a justement été réalisée par Hiro Mashima, ce qui devrait ravir les fans de l'auteur. Reste à savoir si nous aurons exactement la même, chose à laquelle nous a plutôt habitués l'éditeur avec ses autres productions.

La date de sortie de Fairy Tail est fixée au 19 mars 2020 sur PS4, Switch et PC.